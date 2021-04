Pio e Amedeo protagonisti della serata di ieri su Canale 5. Non sono mancate come sempre le battute su Barbara D’Urso e Ilary Blasi

Pio e Amedeo conquistano di nuovo il pubblico in tv. Anche ieri sera erano in tantissimi sintonizzati su Canale 5 a gustarsi lo show dei due foggiani che, come sempre, non hanno deluso le aspettative.

Battute, momenti divertenti e voglia di mettersi in gioco anche davanti a nomi del calibro di Claudio Baglioni, Achille Lauro e Francesco Totti. Interviste piene di gag, come quando il cantante romano è stato obbligato a mettersi lo smalto nero per assomigliare a Damiano dei Maneskin.

LEGGI ANCHE: FLAVIA VENTO AL VELENO CONTRO PIO E AMEDEO: “HO UN QUOZIENTE INTELLETTIVO SOVRANNATURALE”

- Advertisement -

E poi Totti protagonista di svariate televendite di attività di Foggia. Durante il finto spot per una pescheria l’ex calciatore ha dovuto tenere in mano un capitone ed è subito partito il coro: “C’è solo un capitone”.

Pio e Amedeo prendono di mira Barbara D’Urso e Ilary Blasi

Ma oltre ai vips presenti in studio Pio e Amedeo non hanno tralasciato frecciatine ai loro “colleghi” più autorevoli. E se durante l’intervista ad Achille Lauro i due comici hanno riproposto la loro versione di “Che tempo che fa” con tanto di birre e melone, durante l’intera serata non sono mancati i riferimenti ironici a Barbara D’Urso.

LEGGI ANCHE: PIO E AMEDEO, BOMBE SU MARIA DE FILIPPI E GIANNI SPERTI: LE REAZIONI

Già all’inizio della puntata i foggiani hanno voluto ringraziare il pubblico per il grandissimo successo della prima puntata e lo hanno fatto imitando Barbarella: “Abbiamo fatto 4 milioni. Col cuore!”.

Poi, scherzando con Baglioni, Amedeo ha svelato che il desiderio di Pio era quello di avere Vasco Rossi e non lui. Incredulo, poi, si è domandato se l’artista fosse di Canale 5 e Amedeo ha svelato: “Da giovane ha dato una bottarella a Barbarella, quindi è da Canale 5″. In effetti il cantante e la conduttrice ebbero un flirt all’inizio delle loro carriere.

Per finire il paragone tra Ilary Blasi e Jessica Alves, meglio conosciuta come il “Ken Umano”. Totti ha fatto la sua parte ed è stato al gioco e rispondendo in merito all’ipotesi di passare una notte con Jessica in cambio di un altro anno di carriera ha detto: “Mi metti in difficoltà così, però somiglia a Ilary da lontano. La notte spengo la luce”.