Felicissima Sera è partito col botto. Pio e Amedeo hanno scherzato con Maria De Filippi e Gianni Sperti, scatenando le loro reazioni

Partenza col botto per Felicissima Sera. Il programma condotto da Pio e Amedeo è andato in onda ieri sera su Canale 5 facendo subito registrare un grandissimo successo di ascolti e non solo.

Tante le reazioni sui social allo show dei due comici pugliesi, con l’hashtag dedicato alla trasmissione finito subito tra i primi in tendenza. A catturare l’attenzione del pubblico sono stati i momenti finali della prima puntata, quando sul palco sono saliti alcuni cantanti neomelodici ed i due presentatori, visibilmente alticci, si sono gettati nella mischia ballando e cantando.

NON SI FA COSÌ ANCHE IO VOLEVO ESSERE INVITATA #FelicissimaSera pic.twitter.com/H9OKqjWUlO — ade 👻 (@laliyjuanpe) April 16, 2021

Ma la trasmissione, come promesso da Pio e Amedeo, ha vissuto anche momenti emozionanti. Come quando Pio ha raccontato della scomparsa recente di sua madre, o con la lettera dedicata dai due al padre di Pio, Francesco.

Non sono mancate le celebri battute irriverenti rivolte a vips e non solo. In particolar modo i due più “colpiti” dai comici sono stati Maria De Filippi e Gianni Sperti.

Pio e Amedeo prendono di mira Maria De Filippi e Gianni Sperti

La celebre presentatrice è stata la prima ospite del programma e, seduta sul divano accanto a Pio, è stata “vittima” di un vero e proprio interrogatorio da parte dei due conduttori. Durante l’intervista, Maria ha svelato alcuni dettagli sulla sua vita privata: partendo dalla sua prima volta, la De Filippi si è messa a nudo:

“Ho rubato, a casa mia. Un pezzo di argenteria e l’ho venduta lontano da casa in una gioielleria. L’ho fatto per pagare delle multe che non volevo dire di aver preso. Mi hanno scoperto comunque”. Poi la confessione sul suo passato intimo: “Mi è capitato di tradire“.

Un altro vip bersagliato dai due comici è stato Gianni Sperti, preso in giro soprattutto per qualche lifting di troppo: “Gianni sta sempre a ristrutturarsi, ha approfittato del bonus 110%”.

L’ex ballerino comunque non se l’è presa più di tanto, anzi. Durante la diretta di Felicissima Sera ha postato tra le sue stories di Instagram lo spezzone del video che lo riguardava, commentando con una faccina sorridente.