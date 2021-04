Stasera Pio e Amedeo esordiscono col loro primo show in studio. “Felicissima sera” sarà come sempre divertente e fuori dagli schemi

Pio e Amedeo tornano in prima serata su Canale 5. Lo fanno con uno show, intitolato “Felicissima sera”, in cui promettono di regalare al pubblico tantissime risate con la loro comicità irriverente.

Il duo pugliese è diventato famoso soprattutto grazie a “Emigratis”, programma in cui i ragazzi hanno viaggiato per il mondo intero “scroccando” cene, alberghi e grandi eventi a tantissimi vips italiani.

“Felicissima sera” debutta oggi 16 aprile 2021 e accompagnerà le serate del venerdì italiano su Canale 5 per le prossime tre settimane. Uno show ovviamente pieno di battute, ma i comici si cimenteranno con un vero e proprio varietà ricco di ospiti e sorprese.

Pio e Amedeo, gli ospiti della prima puntata di Felicissima Sera

Per la prima puntata in onda stasera alle 21.45 sono stati già definiti tutti gli ospiti che saranno nell’ordine: Maria De Filippi, Francesco De Gregori, Emanuele Filiberto di Savoia, Tommaso Paradiso, Francesco Pannofino, Ivana Spagna e Andrea Iannone.

Proprio la De Filippi è stata l’ultima in ordine di tempo a regalare uno spazio in tv a Pio e Amedeo, presenti a più riprese come ospiti durante alcune puntate di Amici 20. Anche in questo caso i due pugliesi non hanno fatto mancare le loro battute al veleno, una delle quali ha infastidito non poco Belen Rodriguez.

I comici pugliesi: “E’ un sogno che si avvera”

I comici hanno parlato del loro esordio come conduttori all’ANSA e hanno fatto trasparire tutta la loro felicità per la realizzazione del programma: “E’ una vera sfida, ma anche una sorpresa per il pubblico e un sogno che si avvera per noi, che siamo dei ‘giovani vecchi’, gli ultimi comici che hanno fatto la gavetta e non si sono formati sui social”.

Per Pio e Amedeo lo show rappresenta finalmente la consacrazione, ma entrambi sono consapevoli di avere una grande responsabilità in questo periodo davvero difficile per l’Italia e per il mondo intero: “La vera vittoria sarà riuscire a far dimenticare al pubblico ciò che accade intorno“.

Non ci resta che sederci comodi sul nostro divano e lasciarci trascinare dalla comicità dei due ragazzi che sono pronti anche a respingere al mittente le critiche per la loro volgarità: “Per due come noi dividere il pubblico è inevitabile, o ci ami o ci odi”.