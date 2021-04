Paola Ferrari è rimasta particolarmente turbata dalla rapina occorsa al difensore della Roma. Intanto arrivano le parole del calciatore

Una notte di paura per Chris Smalling. Tre malviventi si sono introdotti nella sua abitazione romana nella notte tra giovedì e venerdì, costringendo il difensore della Roma ad aprire la cassaforte e a consegnare gioielli ed oggetti di valore.

Il tutto davanti alla famiglia del centrale inglese, minacciato ed impaurito. La vicenda è finita subito su tutti i giornali, sportivi e non. Ma a far clamore c’è stata anche una rivelazione successiva di Paola Ferrari che, una volta appresa la notizia, si è sentita notevolmente turbata.

Questo perchè la conduttrice Rai, due anni prima, aveva subito un furto uguale a quello del calciatore della Roma. Non solo, perchè la rapina è avvenuta nella stessa villa: la Ferrari l’aveva presa in affitto e probabilmente l’aveva lasciata dopo il brutto incidente. Le parole sui social della presentatrice fanno suonare un campanello d’allarme: “Perchè dopo due anni questa storia si ripete?”.

Intanto Smalling, passate 24 ore dal brutto incidente domestico, è tornato a parlare. Lo ha fatto su Twitter, spendendo parole di ringraziamento per i tanti messaggi di supporto ricevuti: “Vorrei ringraziare tutti per i vostri auguri ed il vostro supporto! La mia famiglia, sebbene molto scossa, è fortunatamente illesa!”

I’d like to thank everyone for your well wishes and support! My family although very shaken up are luckily unharmed! ❤️

Hoping these people can find a more meaningful way to live their lives without causing such harm and distress to others.

— Chris Smalling (@ChrisSmalling) April 17, 2021