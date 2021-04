Test di intelligenza. Guarda con attenzione questa foto. Ci sono due signore. Soltanto una delle due è madre. Riesci a capire chi è la madre?

Il test di oggi riguarda i rapporti familiari. In questa immagine ci sono due donne e un bambino che gioca per terra. Soltanto una delle due, ovviamente, è la madre del bambino. Riesci a capire di chi si tratta? Ci sono alcuni indizi che possono aiutarti a capire quale delle due donne è la madre del bimbo che sta giocando.

Sarà la signora con i capelli sciolti o quella con i capelli raccolti? Questo è un test che non ha alcuna valenza scientifica. L’intento è soltanto quello di intrattenere i nostri lettori con dei giochi divertenti. Questo test può permettere di mettere alla prova la tua intelligenza e il tuo intuito. Allora, hai capito chi è la madre?

La maggior parte delle persone che hanno provato ad indovinare non ha capito quale fosse il criterio per scegliere la risposta corretta. Però c’è qualcuno che ci è riuscito. Osserva soprattutto il bambino, perché la soluzione è tutta lì. Prenditi tutto il tempo che vuoi, non è un quiz a premi. Se non ci riesci, continua a scorrere per scoprire le soluzioni.

La soluzione del test: chi è la madre del bambino?

Ci sono molte indicazioni che possono far capire quale sia la risposta corretta. Due fattori sono veramente indicativi. Se sei riuscito a capire chi è la madre del bambino, complimenti! Non era facile e sono pochi coloro che ci sono riusciti. Se non ci sei arrivato, tranquillo. Sei in abbondante compagnia e adesso potrai scoprire le risposte.

La mamma del bambino è la donna sulla sinistra dell’immagine. Quella con i capelli sciolti e le gambe piegate sotto la sedia. La foto potrebbe trarre in inganno perché la donna seduta sulla destra è più vicina al bambino. Potrebbe sembrare più logico pensare che sia lei la madre e invece non è così. Ma in tanti hanno sbagliato, il test è ingannevole.

Uno degli elementi che identifica la donna di sinistra come la madre del bambino è la posizione delle gambe. La donna le ripiega dietro la sedia. In questo modo non crea ostacoli al bambino, permettendogli di avvicinarsi in ogni momento, senza correre il pericolo di cadere o farsi male. Si tratta di istinto materno.

Le gambe della donna sulla destra, invece, sono rivolte verso di noi, cioè verso l’esterno. Questo significa che non è interessata al bambino. Quindi non è lei la madre del bambino. Ma c’è anche un altro elemento importante che può aiutarti a risolvere l’enigma. E riguarda sempre il bambino.

Il bimbo sta dando le spalle alla donna con lo chignon, questo è un altro elemento che potrebbe creare confusione. Dare le spalle a qualcuno, per un adulto, vuol dire fidarsi. Per i bambini non funziona in questo modo. Anzi, è esattamente il contrario. I bambini cercano sempre un volto familiare e per questo il bimbo gioca rivolgendosi verso la madre.

Il test è terminato. Hai trovato la soluzione da solo o hai avuto bisogno di qualche suggerimento? Se questo test ti è piaciuto, sappi che ce ne saranno altri sempre molto divertenti. In questo modo potrai tenere in allenamento la tua mente e metterti alla prova, dimostrando di essere una persona molto intelligente.