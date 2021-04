Tra oggi e lunedì la Serie A torna in campo per la 33° giornata di campionato. Come sempre tre partite saranno su DAZN e sette su SKY

Nel fine settimana torna in campo la Serie A per la 33° giornata del campionato italiano. Il nostro calcio sta vivendo un momento davvero particolare dovuto all’ipotesi Superlega, nata e naufragata in 48 ore, ma che sicuramente lascerà strascichi.

Nel frattempo però c’è una stagione da concludere, uno scudetto da assegnare e le lotte per l’Europa e per la retrocessione ancora tutte da decidere. L’Inter di Conte ha ormai un vantaggio considerevole sulle inseguitrici ma nelle ultime due gare ha un po’ frenato ottenendo soltanto due pareggi.

Questo weekend può essere quello giusto per tornare alla vittoria e mettere il punto sul campionato. I due big match di giornata sono però Fiorentina-Juventus e Lazio-Milan. Le partite saranno spalmate su tre giorni: si parte oggi pomeriggio e si finisce lunedì alle 20.45. Ecco la programmazione tv completa per non perdere nemmeno un minuto della nostra Serie A.

24/4 15.00 Genoa-Spezia SKY

24/4 18.00 Parma-Crotone SKY

24/4 20.45 Sassuolo-Sampdoria DAZN

25/4 12.30 Benevento-Udinese DAZN

25/4 15.00 Fiorentina-Juventus SKY

25/4 15.00 Inter-Verona DAZN

25/4 18.00 Cagliari-Roma SKY

25/4 20.45 Atalanta-Bologna SKY

26/4 18.30 Torino-Napoli SKY

26/4 20.45 Lazio-Milan SKY

Serie A, la 33° giornata decisiva per Champions e retrocessione

Con questa foto d’epoca il canale Instagram di Serie A introduce una delle sfide più sentite del nostro campionato: Fiorentina-Juventus. I viola, dopo la vittoria a Verona, vorrebbero allontanare la zona retrocessione battendo di nuovo gli storici rivali che invece devono difendere il quarto posto da Napoli e Lazio.

I biancocelesti, usciti con le ossa rotte dal “Maradona”, devono tentare il tutto per tutto col Milan. Anche i rossoneri però sono reduci dalla sconfitta interna col Sassuolo. Lotta per l’Europa che riguarderà in parte anche la Roma, impegnata contro il Cagliari voglioso di salvezza. Scontro testa-coda anche tra Torino e Napoli. L’Atalanta cerca punti col Bologna.

Per concludere gli scontri salvezza che riguarderanno soprattutto la giornata di oggi: Genoa-Spezia, Parma-Crotone e Sassuolo-Samp, per finire domani alle 12.30 con Benevento-Udinese.