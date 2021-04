Oggi è venuta a mancare Milva. La cantante italiana aveva 81 anni e si era ritirata dalla scena 10 anni fa

Dolorosissimo lutto nel mondo della musica italiana. Si è spenta oggi, all’età di 81 anni, Milva. La donna, che già da tempo aveva perso la coscienza del tempo e della memoria a causa dell’alzheimer, aveva abbandonato la scena musicale circa 10 anni fa.

Da allora aveva continuato a vivere a Milano, nella sua casa di Via Serbelloni, in compagnia della fida segretaria Edith e con sua figlia Martina Corgnati, critica d’arte.

Milva, carriera e successi

Maria Ilva Biolcati, suo vero nome, era nata a Goro in provincia di Ferrara il 17 luglio 1939. Soprannominata “la pantera di Goro”, ha fatto del quartetto delle grandi voci femminili italiane a cavallo degli anni ’60 e ’70 insieme a Mina (la tigre di Cremona), Iva Zanicchi (l’aquila di Ligonchio) e Orietta Berti (l’usignolo di Cavriago).

La sua carriera è stata da record, diventando l’artista italiana con il maggior numero di album incisi, ben 173. Tantissime le partecipazioni a Sanremo, anche se in nessuna delle 15 occasioni è riuscita a vincere la kermesse musicale.

Nota al pubblico come “La Rossa” a causa del suo colore di capelli, è diventata popolare in Italia ma anche all’estero dove soprattutto in Germania riscosse un grandissimo successo. Oltre alle sue performance canore, Milva ha lavorato spesso e volentieri anche in teatro.

Nel 1981, dalla collaborazione con Franco Battiato, venne fuori uno dei pezzi più famosi dell’artista: Alexanderplatz.

Il 31 ottobre 2010 ha rilasciato la sua ultima intervista Live a Massimo Giletti, poi si è ritirata dalle scene musicali. Nonostante questo nel 2018 ha ricevuto il “premio alla carriera” del festival di Sanremo, ritirato dalla figlia Martina.