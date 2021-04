I club inglesi e l’Inter lasciano la Superlega. Agnelli rilancia, ma ora è lui a rischiare in prima linea. E sui social impazzano i meme

La Superlega si scioglie come neve al sole. La proposta rivoluzionaria dei 12 club europei, che nella notte tra domenica e lunedì avevano annunciato di voler creare una nuova competizione elitaria, è naufragata tragicamente dopo nemmeno due giorni.

Ad uscire di scena per primo è stato il Manchester City, seguito a ruota da tutti gli altri club inglesi. Poi in nottata l’annuncio dell’Inter, unica squadra italiana che ha cambiato schieramento finora. Restano le spagnole, il Milan e la Juve, ma l’impressione è che il progetto sia ormai fallito.

Ceferin, nel frattempo, ha riaccolto i club ribelli all’interno dell’Uefa e ha speso parole positive per la saggia decisione. Gli unici al momento che sembrano inamovibili sono Florentino Perez ed Andrea Agnelli.

Superlega, Agnelli isolato dalla UEFA

Il presidente della Juve, in particolare, ha rilanciato la sua proposta e in un’intervista a “Repubblica” ha dichiarato: “Fra i nostri club c’è un patto di sangue, il progetto della Superleague ha il 100% di possibilità di successo, andiamo avanti“.

Probabilmente le parole del numero 1 bianconero sono solo un goffo tentativo di mantenere la posizione, visto che nella stessa intervista ha poi aperto ad un dialogo con la Uefa: “Se ci fanno una proposta, valuteremo“.

Il problema è che tra Andrea Agnelli e Ceferin si è creato uno strappo difficilmente ricucibile. Anche per questo ieri circolavano notizie in merito alle dimissioni imminenti da presidente della Juventus, indiscrezione poi smentita. Ma il presidente dell’Uefa ora è sul piede di guerra ed i bianconeri rischiano, con questa mossa, di ritrovarsi esclusi da ogni decisione importante. Stessa cosa vale per Marotta e Scaroni, difficilmente riproponibili ai vertici della Lega di Serie A.

I meme più divertenti del web

Nel frattempo sul web hanno cominciato a circolare tantissimi meme che fanno ironia sulla situazione paradossale creatasi nel giro di 48 ore. Si va dai Simpson a “La Superlega è durata come un gatto in tangenziale” per finire col fenomeno mediatico del momento: “So Lillo“.