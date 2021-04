Domenica Live anticipazioni 25 aprile: Barbara d’Urso svela gli ospiti. La conduttrice annuncia: “In studio ci sarà la mamma Fabrizio Corona”

Al termine della puntata di ieri di Pomeriggio 5, la conduttrice Barbara d’Urso ha dato qualche anticipazione della puntata di oggi di “Domenica Live”. Nella trasmissione del 25 aprile 2021 non mancherà il consueto alternarsi di ospiti e di sorprese. In particolare, la conduttrice ha svelato che sarà presente anche la mamma di Fabrizio Corona, che per la prima volta parlerà in tv della vicenda di suo figlio.

L’ex paparazzo è stato nuovamente scarcerato. “Parleremo del caso di Fabrizio Corona – ha spiegato la d’Urso – sarà sua mamma a raccontarci le sue sensazioni e come sono andate le cose, e ci spiegherà cosa farà adesso il figlio”.

Domenica Live, da Barbara d’Urso anche Akash e Annalisa Minetti

Ma non finirà qui, perché a Domenica Live di oggi sono previsti anche Annalisa Minetti e Akash Kumar. Il modello di origini indiane tornerà a difendersi dagli attacchi che riceve quotidianamente. Pur essendo indubbiamente di una bellezza particolare, il ragazzo non riscuote certo le simpatie del pubblico e dei colleghi. Parlerà anche di questo. Più delicato il tema riguardante la Minetti: la cantante, afflitta da un problema di cecità, riuscirà a riguadagnare parzialmente la vista dopo alcune cure specifiche.

In particolare, si tratta di un dispositivo che aiuta i non vedenti a percepire le immagini. Barbara d’Urso ha tenuto a precisare che si tratta di una puntata piena di sorprese: “Vedremo cose pazzesche”, ha annunciato la conduttrice. Appuntamento, quindi, su Canale 5 dalle 14.35 con una nuova puntata dello show domenicale, che come sempre sarà in concorrenza con Rai 1 e la Domenica In di Mara Venier.