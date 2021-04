Sei uno dei segni più bravi a flirtare dello zodiaco oppure sei una di quelle persone che aspetta che siano gli altri a fare la prima mossa?

Impossibile metterti in un angolo (e no, non ti chiami Baby, come la protagonista di Dirty Dancing).

Sei una delle persone che riescono sempre ad ottenere quello che vogliono, dalla vita e dagli altri!

Come fai? Semplicemente possiedi un fascino del tutto particolare, con il quale riesci a mettere K.O. anche i tuoi avversari “peggiori“.

Scopriamo insieme se sei uno dei segni più bravi a far cascare gli altri… ai loro piedi!

I segni più bravi a flirtare dell’oroscopo: ecco la classifica

Inutile cercare di far colpo su qualcuno se ci sei in giro tu: sei tu, infatti, il re del flirt!

Capita a tutti, prima o poi, di incontrare una persona che non può fare a meno di fare battutine ammiccanti e di creare, intorno a sé stesso, un vero e proprio vortice di attrazione.

Queste persone possono flirtare nella maniera giusta e farti cascare ai loro piedi oppure… infastidirti e farti perdere le staffe!

Abbiamo già conosciuto molti tratti caratteriali dei segni zodiacali grazie alle classifiche dell’oroscopo.

In amore, possiamo di certo dire che conosciamo i segni che tradiranno sicuramente e quelli che, invece, una volta innamorati saranno fedeli.

Sappiamo perché i segni sono single (segno per segno!) ed anche quali sono i segni che non possono rimanere stare senza la mamma.

Insomma, siamo davvero preparati! Oggi, però, vogliamo conoscere a fondo i cinque segni tra i più bravi a flirtare dell’oroscopo.

Ecco la classifica dei segni che, una volta che hanno deciso di “provarci” con te, non possono veramente smettere!

Capricorno: quinto posto

Generalmente sono timidi e riservati, sempre precisi e cortesi ma poco chiacchieroni: tutto cambia, quando il Capricorno decide che sei la sua nuova preda!

Questo segno passa dalla serietà alla… voglia di farti ridere, immediatamente!

Per loro flirtare ha a che vedere sempre e solo con la risata: faranno battute a non finire… si spera divertenti!

Cancro: quarto posto

Al quarto posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno del Cancro.

Per loro, flirtare è quasi una seconda natura: sono bravissimi ad individuare immediatamente il “punto debole” dell’altro e lo sfruttano senza pietà!

Il Cancro cerca sempre di flirtare facendo leva sulla propria tenerezza e sul fatto che sembrano capirvi “al volo”. Una qualità decisamente intrigante, che spesso fa capitolare anche i cuori più duri!

Ariete: terzo posto

Sul primo gradino del podio troviamo tutti i nati sotto il segno dell’Ariete: questo segno, infatti, è uno di quelli che prende ogni conquista… come una battaglia!

L’Ariete è capace di convincersi (anche erroneamente) che una persona appena conosciuta sia l’uomo o la donna dei suoi sogni.

Spunterà magicamente in ogni luogo dove potrà incontrarvi, diventerà amico di tutti i vostri amici e parlerà di voi tutto il giorno tutti i giorni.

Spesso l’Ariete finisce per spuntarla semplicemente perché… non è possibile dirgli di no!

Scorpione: secondo posto

Lo Scorpione si guadagna il secondo posto della nostra classifica. Sono veramente bravi a flirtare!

Lo Scorpione, infatti, è in grado di conquistare una persona grazie, semplicemente, al proprio carisma.

Appena vogliono far colpo su qualcuno metteranno in mostra tutto quello di cui sono capaci, facendo affidamento sulla propria unicità!

Leone: primo posto nella classifica dei segni più bravi a flirtare

Forse potevamo aspettarcelo (o forse no): il Leone si trova al primo posto della nostra classifica dei segni più bravi a flirtare!

Questo segno, infatti, è uno di quelli che può veramente “fare strage” di cuori, basta solo che abbia voglia di sorridere al momento giusto.

Il Leone, infatti, è un abile adulatore e, se ha deciso di fare colpo su di voi, vi metterà al centro del suo mondo.

Con questa tecnica, i nati sotto il segno del Leone sono in grado di far capitolare veramente tutti: fate attenzione, possono diventare molto insistenti!