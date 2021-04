Come è morta una delle icone e leggende della musica italiana con una carriera superiore ai 50 anni? La figlia di Milva spiega tutto.

Sembra ancora di sentire la sua voce magnifica, la sua educazione d’altri tempi ed il suo modo di porsi davanti alle telecamere sempre impeccabile e magistrale. La morte di Milva ha sconvolto tutti, soprattutto per il modo in cui ci ha lasciati.

Alexander Platz, Milord, la Filanda e non solo. Chi può dimenticarsi della sua esibizione sulle note di Poster assieme a Fiordaliso ed a Mia Martini. Tre voci uniche che fecero la storia della televisione con una esibizione impeccabile.

Chi può invece dimenticarsi del rapporto reale e concreto fra lei e leggende della musica come Mina, la stessa Mia Martini ed Iva Zanicchi. Tre nomi di una indiscutibile iconicità e leggendaria carriera. Il mondo intero piange la morte di Milva, oggi la figlia spiega come ci ha lasciati.

Come è morta Milva? La figlia spiega i retroscena della sua dipartita

Alla notizia della sua morte, avvenuta in piena fase vaccinale della pandemia, ognuno ha pensato che magari la dipartita della leggendaria cantante fosse dovuta al Covid che continua ad attanagliarci.

In un’intervista al Corriere della Seria, invece, la figlia di Milva, la scrittrice e critica d’arte Martina Corgnati, ha fatto chiarezza sulla morte della leggendaria artista amata in tutto il mondo e sempre pronta in prima linea.

“Mia madre Milva non è morta per Covid, ma di una malattia neurologica e degenerativa che non era però Alzheimer. Una patologia forse legata alla vita intensa e ricca di impegni e sfide artistiche continue, a una specie di stanchezza antica e profonda” dice al Corriere della Sera. La donna aveva 81 anni e tutti sperano ci abbia lasciati nel modo in cui ha vissuto, nella gioia del mondo che l’ha sempre amata.

Non c’è modo alcuno per poter lenire la sofferenza che la musica italiana prova in questo momento. Una leggenda intramontabile.

Loredana Berté ricorda Milva sui social: “Ho un ricordo bellissimo di noi”

Loredana Bertè, la sorella minore di Mia Martini, leggendaria artista che di recente si è esibita ad Amici con il suo nuovo singolo, ha voluto ricordare la collega pubblicando sui social una foto di loro.

“Immensa, incredibile artista. Ho un ricordo bellissimo di noi in Russia con tua figlia Martina e Franco Battiato. Buon viaggio, Milva“ scrive Loredana Bertè. Un ricordo che arriva dritto al cuore così come il ricordo della voce e della donna che è stata per tutti Milva.