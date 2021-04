Sei uno dei segni più studiosi di tutto lo zodiaco? Scopriamo insieme le prime cinque posizioni nella classifica degli studiosi!

A scuola hai sempre avuto la media del 10 oppure ogni anno passavi per il rotto della cuffia, sempre con tre debiti e tante raccomandazioni?

(No, per noi le mezze misure non esistono: puoi essere uno studioso oppure non esserlo e questo basta).

Se eri tra i primi della classe e non hai mai mancato un appello all’università, allora potresti trovarti di diritto in questa classifica.

Scopriamo insieme se le stelle ed i pianeti hanno influenzato anche questo aspetto della tua vita!

I segni più studiosi dello zodiaco: ecco la classifica dell’oroscopo

Insomma, eri un secchione o no?

La risposta, come per molti altri aspetti della vita di ognuno di noi, la possiamo trovare nelle stelle.

Eh sì, perché l’oroscopo, oltre a dirci se sei un infedele od una persona che, una volta innamorata, non tradirebbe mai può svelarci anche molto altro di te!

- Advertisement -

Abbiamo già scoperto quali sono i segni che amano la birra e quelli che, invece, sono i più fashion di tutti.

Insomma, anche se l’oroscopo non è di certo uno degli strumenti più scientifici che abbiamo a disposizione per studiare il carattere altrui, sapere quando è nato qualcuno può aiutarci ad “inquadrarlo“.

Pronto a scoprire, quindi, se sei uno dei segni più studiosi (e di conseguenza anche secchioni, te lo dobbiamo dire) di tutto lo zodiaco?

Ecco la classifica delle prime cinque posizioni!

Capricorno: quinto posto

I nati sotto il segno del Capricorno possono essere dei veri e propri secchioni: non fatevi ingannare dalla loro aria da ribelli!

Il Capricorno, infatti, è una persona sempre molto attenta ai risultati “scolastici” e fa di tutto per portare a termine quello che ha iniziato.

I voti del Capricorno sono sempre altissimi così come il suo percorso accademico: non può rischiare di non avere una performance ottimale!

Ariete: quarto posto

Anche l’Ariete è uno dei segni più studiosi che si possano incontrare nell’oroscopo. Questo segno, infatti, apprezza particolarmente i risultati che arrivano dopo un duro lavoro ed ha molta voglia d’imparare.

L’Ariete è un segno che si impegna molto e che può facilmente andare in crisi se non raggiunge i risultati in cui spera.

Per loro, lo studio, è un modo per ricevere una validazione di cui hanno spesso bisogno!

Scorpione: terzo posto

Lo Scorpione occupa il primo gradino del podio della nostra classifica. Questo segno, infatti, deve combattere la sua pigrizia quando si tratta di risultati “scolastici“.

Lo Scorpione è un segno dall’intelligenza viva che, però, si annoia facilmente di fronte alle sfide più comuni.

Per questo motivo, dunque, la carriera scolastica dello Scorpione migliora decisamente quando arriva all’università, quando può seguire le sue vere passioni ed inclinazioni.

Pesci: secondo posto

I nati sotto il segno dei Pesci sono dei veri e propri studiosi: anzi, dovremmo chiamarli con il loro nome. Dei secchioni!

Scherzi a parte, i Pesci sono uno dei segni che stupisce molto per quanto riguarda i risultati scolastici.

Il loro di fare, così distaccato dalla realtà e pieno di sogni, sembra discorde dal ritratto dello studioso, immerso nel lavoro e concentrato.

In realtà, però, i Pesci sono persone estremamente responsabili e minuziose: il loro impegno serve ad impedirgli di avere dubbi sul loro operato (spesso, infatti, la loro insicurezza può creare dei veri danni!)

Vergine: primo posto nella classifica dei segni più studiosi

Al primo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno della Vergine: sono loro, infatti, i più studiosi dello zodiaco!

Certo, non sono solo i più studiosi ma anche i più precisi.

I nati sotto il segno della Vergine sono quelli con gli evidenziatori colorati e le matite sempre appuntite, i quaderni divisi per colore ed i libri perfettamente rilegati.

Insomma, sono vere e proprie macchine da studio!

La Vergine si guadagna di diritto il titolo di re o regina dell’universo dei secchioni: sono loro i più studiosi in assoluto!