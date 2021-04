Bianca Guaccero, conduttrice di Detto Fatto, è ancora positiva al Covid e si sfoga sui social facendo impazzire i suoi fan.

Bianca Guaccero, attrice e adesso conduttrice del programma Detto Fatto in onda su Rai2 alle 15:15 è risultata positiva al Covid il 12 Aprile. Come vuole la normativa italiana anti-covid, la presentatrice si trova adesso in isolamento a casa sua.

Dopo 15 giorni di quarantena la noia si fa sentire e decide di mostrare sui social quali sono i suoi metodi per sfogarsi. Vediamoli insieme

Bianca Guaccero e il video che ha fatto impazzire il web

Bianca Guaccero, dopo essere risultata positiva al tampone del Covid, è ormai chiusa in casa da 2 settimane e ha voluto mostrare ai suoi follower come passa le giornate.

Ha ben due modi per sfogarsi e scacciare la noia: il primo è quello di cucinare insieme alla figlia Alice creando nuove forme fatte col cioccolato, e adesso si sta dedicando al Karaoke. Infatti, Bianca ha iniziato la carriera di cantante nel suo salotto durante la quarantena. Sui social ha cantato la canzone vincente di Sanremo 2020, ovvero “Fai rumore” di Diodato e poi un grande classico dei Queen “The show must go on”.

Mostrando i video sui social afferma “Me devo sfogà in qualche modo“. I fan sono in delirio e trovano che Bianca sia veramente intonata. Ma molti si domandano pure che cosa pensino i vicini di tutto il baccano che proviene da casa sua. La conduttrice risponde prontamente: “Sono 15 giorni che sono chiusa in casa, un po’ di musica non ha mai fatto male a nessuno“.

Bianca Guaccero ha già rifatto il tampone ma ancora l’esito non è arrivato e quindi non può ancora tornare a dirigere Detto Fatto, ma da quando Bianca è risultata positiva il programma ha subito trovato una soluzione. La Guaccero conduce comunque il programma, ma da casa sua. La tentazione di rimanere in pigiama è tanta, ma la conduttrice è invece sempre impeccabile nelle puntate di Detto Fatto.

Ad aiutare la conduzione in diretta ci sono i due suo colleghi: Jonathan Kashanian e Carla Gozzi che sono stati molto presenti con Bianca e l’hanno aiutata molto. La presentatrice Detto Fatto non si è fatta buttare giù dalla quarantena obbligatoria e non vede l’ora di tornare a tenere compagnia al pubblico italiano nel suo programma Detto Fatto.