Dopo le voci sulla separazione da Diletta Leotta, Can Yaman è tornato su Instagram: ecco il primo post e le reazioni dei fans

La notizia della separazione tra Can Yaman e Diletta Leotta ha fatto parlare moltissimo nei giorni scorsi. Quella che sembrava essere una coppia da sogno si è sgretolata prima del tempo. E pensare che si parlava anche di matrimonio, ma invece la loro relazione sembra essere già finita. Un indizio concreto era la sparizione dell’attore turco dai social: in particolare, Can Yaman aveva chiuso il suo account Instagram.

Fans dispiaciuti nonché preoccupati per la scelta dell’attore. In tanti si sono chiesti il motivo di questa scelta, ma Can Yaman ha poi sorpreso tutti tornando online sul popolare social network. Il turco conta ben 8 milioni di followers su Instagram: sono tantissimi e sarebbe stato un peccato disperdere un simile patrimonio di pubblico, anche dal punto di vista commerciale.

Can Yaman torna su Instagram con una “misteriosa” foto

A guardare il redivivo account social dell’attore, non si notano cambiamenti. La foto profilo è la stessa, e anche nella bio e nelle foto principali non ci sono cambiamenti. Resta la frase criptica che aveva messo prima di chiudere l’account: ossia “Haters are welcome as well, feel free to insult”, alla quale aveva abbinato due emoticons di una corona e uno di un angioletto. Tuttavia, l’attore ha pubblicato anche un nuovo post: si tratta di una foto di sé con indosso abiti sportivi e un cappuccio alzato di una felpa.

La foto non contiene testo, né didascalie. Chiaramente si è riversata una marea di “like” sotto l’immagine, ma anche tanti commenti di “bentornato“. Tra i messaggi più accorati, quelli delle sue pagine fanclub. Frasi in italiano e inglese, m ovviamente anche in turco. Almeno nelle prime decine di messaggi non si sono letti riferimenti a Diletta Leotta, segno che agli ammiratori dell’attore poco interessa della fine della chiacchierata relazione sentimentale con la bella giornalista sportiva.