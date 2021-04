Alfonso Signorini: “Ho avuto il Covid subito dopo il Grande Fratello Vip 5”. Il conduttore a Il Fatto Quotidiano ha toccato tanti temi

Alfonso Signorini è reduce dal grande successo avuto con il Grande Fratello Vip. Il pubblico lo aspetta con la prossima edizione del GF Vip (attesa per l’autunno) e intanto il popolare giornalista si è raccontato in un’interessante intervista a “Il Fatto Quotidiano”. Il giornalista ha parlato di cosa gli è accaduto dopo la fine del reality, ma anche della sua infanzia e delle tante difficoltà incontrate nel suo percorso umano e professionale. Dopo la fine della quinta edizione del Grande Fratello, Signorini si è ammalato di Coronavirus: “Non ne ho mai parlato – ha detto nell’intervista – ma ho avuto il Covid e ho vissuto dei giorni molto brutti”.

Leggi anche – Ermal Meta è una furia in tv: “Mi sta venendo da vomitare”. Le frecciate a Signorini e Barbara d’Urso

Alfonso Signorini racconta la sua esperienza con il Covid-19

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alfonso Signorini (@alfosignorini)

- Advertisement -

Alfonso Signorini ha confessato di essere rimasto a casa, senza farsi ricoverare: “Aggiornavo i medici sulle mie condizioni, ma stavo molto male. Sbagliando, pensavo di essere diventato forte dopo aver superato la mia malattia, ma il Covid è un bastardo: malattia diversa da tutte le altre”. Tuttavia, il giornalista ha poi spiegato di essere guarito e di aver superato il problema.

Tra i risvolti più curiosi della sua carriera, ha raccontato di quando Bobo Vieri voleva picchiarlo dopo lo scoop della sua storia con Elisabetta Canalis (erano a casa di Lele Mora), ma anche di come la famiglia Berlusconi si arrabbiò molto con lui, perché pubblicò delle foto di Marina Berlusconi in topless. Si trattava, in sostanza, della sua editrice: “Non ho mai avuto loro ingerenze, ma quella volta si arrabbiò molto. Pubblicai le foto a sua insaputa. Non mi disse nulla – ha spiegato – ma mi resi conto che stava lì per lì per licenziarmi”.