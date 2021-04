Asia Argento e Giulia Salemi arrivano a L’Isola dei Famosi. Tutte le novità della nuova puntata del grande reality di Canale 5

Tutto pronto per un’altra puntata dell‘Isola dei Famosi. Questa sera, lunedì 26 aprile 2021, sono in programma diverse novità. Intanto qualche anticipazione: una tra Fariba e Vera Gemma, due protagoniste del reality, dovrà abbandonare il gioco. Entrambe sono già passate per Parasite Island e Playa Esperanza: per una di loro arriverà il verdetto insindacabile.

Sorpresa in studio, perché sono annunciate Asia Argento e Giulia Salemi. Le due popolari showgirl parteciperanno in veste di ospite e contribuiranno a commentare le vicende dei naufraghi. Per ora la loro partecipazione è prevista per la sola puntata di oggi, ma non si può escludere un coinvolgimento anche in futuro.

Isola dei Famosi, anticipazioni puntata del 26 aprile. Arriva Moser

Opinionisti “ufficiali”, come sempre, Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Un’altra novità è la divisione in due gruppi, gli arrivisti e i primitivi. Vivranno tutti sulla stessa isola, ma non potranno incontrarsi e saranno divisi da un confine costruito con delle corde. Sarà il pubblico a decidere chi verrà schierato per la prova leader, con Massimiliano Rosolino che darà le direttive per sviluppare i giochi previsti questa sera.

Come si legge sui canali ufficiali, la sola eliminazione prevista è quella tra Fariba e Gemma attraverso il televoto. Solo una di loro rimarrà a Cayo Cochinos. Ma non ultima come importanza, l’altra novità è l’ingresso (finalmente) di Ignazio Moser. Il nuovo partecipante ha finalmente risolto i problemi burocratici e questa sera farà il suo ingresso ufficiale nel gioco. Atteso il suo arrivo e sbarco sull’isola più “spiata” della tv italiana.