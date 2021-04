Dayane Mello ritornerà all’Isola dei Famosi? La famosa modella sarà l’asso con il quale Ilary Blasi tenterà di risollevare il programma.

Che il reality ambientato sulle spiagge dell’Honduras non stia facendo grandi ascolti è ormai, tristemente, appurato. Nonostante l’Isola di Ilary Blasi sia sulla bocca di tutti, infatti, il programma viene sistematicamente punito dai dati sugli ascolti. Ecco qual è l’arma segreta con la quale Ilary ed i produttori dell’Isola sperano di rivitalizzare il programma.

Dayane Mello all’Isola dei Famosi: ecco le sue dichiarazioni

Che Dayane Mello sia uno dei personaggi televisivi italiani più discussi e chiacchierati non è di certo una novità. La famosa modella brasiliana, infatti, è stata al centro di moltissime critiche e polemiche durante la sua partecipazione al Grande Fratello VIP.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

- Advertisement -

Di certo, quindi, il suo personaggio è uno di quelli che può fare la differenza tra una serata disastrosa ed una serata piena di ascolti. Polemiche, discussioni, strane dichiarazioni: Dayane Mello è in grado di “movimentare” una grossa fetta di pubblico, che la segue (nel bene e nel male) anche online.

Ecco, quindi, che a fronte dei dati Auditel non proprio entusiasmanti, la possibilità che Dayane Mello diventi una delle nuove opinioniste dell’Isola dei Famosi diventa sempre più concreta. Lei, dopotutto, si era già espressa in maniera decisamente veemente al riguardo, dichiarando che di essere pronta subito ad un nuovo reality dopo il Grande Fratello VIP.

In un’intervista a SuperGuidaTV, poi, Dayane è stata ancora più esplicita. Dopo averle chiesto se le sarebbe piaciuto lavorare al fianco di Ilary Blasi e Tommaso Zorzi, Dayane ha infatti dichiarato:

“Non escludo nulla. Devo dire che dopo aver maturato la mia esperienza nei reality come concorrente, sarà divertente prenderne parte come opinionista per vedere l’altro lato della medaglia“.

LEGGI ANCHE –> GF VIP, Andrea Zenga viene allo scoperto: “Dayane Mello? Una spina nel fianco”

LEGGI ANCHE –> Isola dei Famosi, stasera Giulia Salemi e Asia Argento. Cosa faranno nel reality

Dayane Mello è già stata una naufraga: nel 2017 ha partecipato al reality

Forse non lo ricorderete ma Dayane, dopotutto, sarebbe perfetta per commentare l’Isola dei Famosi insieme a Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi. Il motivo è che la modella brasiliana, nel 2017, ha partecipato all’Isola proprio in qualità di naufraga: insomma, sa bene che cosa attende i concorrenti!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @dayanefanclub

Di certo, poi, il suo personaggio è uno di quelli che fa discutere: ferocemente attaccata ed altrettanto ferocemente difesa su Internet, Dayane è in grado di “smuovere” grandi fette di pubblico.

Se l’Isola dei Famosi si trova in difficoltà in questo momento, nonostante la presenza dell’amatissimo Tommaso Zorzi, sarà lei l’asso nella manica di Ilary Blasi? Di certo, per la conduttrice alla sua prima esperienza con l’Isola, si tratta di un periodo decisamente sfortunato.

Ci sono state defezioni, malattie, concorrenti apatici che non avevano nessuna voglia di mettersi in gioco. Insomma, questa edizione è stata un vero e proprio disastro: l’arrivo di Dayane potrebbe cambiare le cose?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

Se già la modella brasiliana ha partecipato (con discreto successo) ad Isola Party (il format online, nato appositamente per commentare l’Isola dei Famosi), potrebbe essere arrivato, dunque, il momento di vederla davvero in TV .

Che sia lei la soluzione al “problema” di Ilary?