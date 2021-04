Come si partecipa ai casting per l’Eredità? Ecco come partecipare alle selezioni per il famosissimo programma condotto da Flavio Insinna.

Hai sempre pensato che saresti perfetto per partecipare al quiz più famoso di Rai 1?

Ogni sera, di fronte alla televisione, riesci a dare la parola giusta o, quantomeno, sei convinto di poter fare meglio dei concorrenti?

Bene, allora dovresti proprio partecipare al programma! Ma come si fa?

Non preoccuparti, ecco le informazioni che ti servono per candidarti come nuovo concorrente de L’Eredità.

Casting Eredità, come partecipare e come si svolgono

Se hai sempre la parola giusta sulla punta della lingua e ti è capitato di urlare contro la televisione perché il campione di turno non sapeva la risposta, allora potresti essere perfetto per partecipare all’Eredità.

Il famosissimo programma di Rai 1, capitanato da Flavio Insinna, sta arrivando alla fine di questa edizione.

I primi giorni di Giugno, infatti, sanciranno la fine del quiz più amato dagli italiani e, quindi, anche la possibilità per i nuovi concorrenti di mettersi in gioco.

Ma come si partecipa ai casting dell’Eredità?

Per gli amanti del gioco, ci sono due possibilità:

chiamare il numero telefonico 02 / 2828000

/ fare una prenotazione online: potete utilizzare il sito della Rai oppure collegarvi al sito Banijayitalia cliccando su questo link e scorrendo fino a quando non trovate il casting per L’Eredità.

Secondo il sito ufficiale viene spiegato come il casting si svolgerà tramite due provini.

Nel primo gli aspiranti concorrenti sosterranno un test decisamente articolato, con un’intervista fatta sotto gli occhi delle telecamere.

Se sarete reputati idonei alla partecipazione ed il punteggio totalizzato nel vostro test sarà adeguato, sarete inseriti nella lista dei possibili concorrenti del programma.

Insomma, si tratterà di un vero e proprio casting per valutare le vostre conoscenze ma anche la vostra “resa” di fronte la telecamera.

Non siate timidi!

Quando iniziano i casting per partecipare all’Eredità

Il regolamento dello scorso anno individuava nei primi di Agosto 2020 (precisamente il 7 Agosto), l’inizio dei casting per poter partecipare all’Eredità.

Non preoccupatevi, però, il termine è fissato per il 6 Giugno 2021: avete ancora tempo per partecipare!

Dopo aver mandato la vostra richiesta, quindi, sarete ricontattati dalla produzione che organizzerà i provini in base alla vostra regione di appartenenza.

Insomma, c’è ancora tempo per mettersi in gioco e partecipare: vi basterà aver compiuto 18 anni d’età alla data della partecipazione!

Ricordatevi che, oltre ad aver già compiuto 18 anni, per partecipare non dovreste essere dipendenti o collaboratori RAI e di Banijay Italia S.P.A.

Non potete aver partecipato a puntate dell’edizione in corso de L‘Eredità e neanche delle edizioni precedenti.

Insomma, avete tutto quelle che serve per partecipare?

Non vediamo l’ora di vedervi sullo schermo!