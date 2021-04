Chi verrà eliminata stasera? Scopriamo insieme cosa dicono i sondaggi riguardo l’eliminazione dall’Isola dei Famosi di Vera Gemma o Fariba.

Una nuova puntata dell’Isola dei Famosi ed una nuova eliminazione. Questa sera, lunedì 26 Aprile 2021, infatti, scopriremo il risultato di una nuova votazione che potrebbe cambiare le dinamiche sull’Isola.

In attesa dell’inizio della puntata, quindi, cerchiamo di prepararci all’ufficialità leggendo i sondaggi online. Una delle due concorrenti avrebbe un vantaggio strepitoso sull’altra: ecco di chi si tratta.

Isola dei Famosi, Vera o Fariba? Ecco chi uscirà stasera

I sondaggi che cercano di capire chi uscirà nella puntata di questa sera dell’Isola dei Famosi parlano chiaro. A proporli è il famoso sito Reality House che si occupa in maniera continuativa dei reality show e che propone spesso ai suoi follower sondaggi interessantissimi.

Quello che si è svolto questa settimana aveva, ovviamente, a che vedere con la situazione tra Vera Gemma e Fariba Tehrani. Sono state loro, infatti, ad affrontarsi nelle votazioni per l’eliminazione di stasera. Ilary Blasi chiuderà il televoto durante la puntata e solo dopo il conteggio ufficiale scopriremo chi dovrà abbandonare ufficialmente l’isola.

Il sondaggio di Reality House parla chiaro: sarà Vera Gemma, secondo le previsioni, ad abbandonare la trasmissione. Questo sondaggio è stato messo a confronto da Novella2000 anche con uno condotto dal sito Grande Fratello Forum. Il risultato, a quanto pare, è schiacciante.

Con ogni probabilità, quindi, sarà Vera Gemma ad abbandonare l’Isola dei Famosi questa sera. A quanto pare, infatti, l’attrice sarà eliminata con il 64% dei voti a favore del suo allontanamento dall’Isola. Fariba, per ora, ha solo il 36% dei voti per l’eliminazione e si classifica addirittura prima nell’indice di gradimento della trasmissione.

Insomma, Fariba è a tutti gli effetti la preferita dagli italiani e con ogni probabilità rimarrà sull’Isola per moltissimo tempo. Un duro colpo per tutti i fan di Vera Gemma!

La maggior parte di noi lo guarda solo per Fariba, se esce lunedì per me possono anche chiudere. Voterò solo per Vera Gemma che se lo merita di vincere — #Prelemellostanaccount 💉💉💉 (@minigio20) April 23, 2021

Reality House e Grande Fratello Forum sono due siti indipendenti, che seguono queste trasmissioni per diletto e sottopongono ai loro follower questi sondaggi per divertimento.

Come ricordano spesso anche loro, dunque, i loro sondaggi sono del tutto informativi e soggetti a tantissimi elementi. Ci sono fan club che votano in massa ed il sondaggio è aperto a tutti: elementi, questi, che possono decisamente influenzare i risultati in una maniera o nell’altra. L’unica votazione che conta, quindi, è quella che si concluderà stasera e per conoscerne il risultato dovremo aspettare ancora.