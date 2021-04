Secondo le indiscrezioni Diletta Leotta e Can Yaman si sono lasciati: ecco quale sarebbe il motivo e chi ha lasciato l’altro.

Si è trattato, di certo, di una storia d’amore che ha fatto molto discutere e che si è trovata da subito sotto gli occhi di tutti.

Parliamo del rapporto tra l’attore turco e la famosa showgirl italiana, che hanno documentato, passo passo, la nascita della loro tumultuosa storia d’amore.

Oggi, però, le indiscrezioni parlano della fine della loro relazione: ecco per quale motivo ed anche chi avrebbe lasciato l’altro.

Diletta Leotta e Can Yaman si sono lasciati: i segnali diventati prove

Aveva ragione chi sosteneva, solo qualche tempo fa, che Diletta Leotta e Can Yaman fossero in “crisi profondissima“.

La coppia, di certo, è una di quelle che alimentano le voci ed i pettegolezzi e, da quando erano usciti allo scoperto nel Gennaio scorso, era stata sottoposta ad una pressione non da poco.

Tra chi sosteneva che il loro amore non fosse vero, chi invece si dilettava ad attaccare prima l’uno poi l’altra, stare insieme per i due protagonisti del mondo del gossip italiano non deve essere stato facile.

Nonostante questo, il profilo Instagram di entrambi era pieno di foto insieme e di didascalie tutt’altro che ambigue.

Il loro rapporto sembrava estremamente solido e serio, tanto che i fan avevano notato anche un particolare decisamente interessante nelle foto di Diletta.

Si vociferava, infatti, di una proposta di matrimonio (mai chiarito se fosse stata accettata o meno di buon grado) e di una probabile cerimonia estiva, non meglio specificato se fosse stata poi rimandata od annullata.

A rendere la situazione ancora più ambigua c’è stato, ultimamente, lo strano caso del profilo di Can Yaman, sparito dai social network, senza nessuna spiegazione.

L’entourage dell’attore turco (che al momento si trova in patria) non ha rilasciato comunicazioni ed anche da Diletta Leotta non arrivano chiarificazioni.

Diletta Leotta ha lasciato Can Yaman: le indiscrezioni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

A dare la notizia sarebbe stato Novella 2000, subito rilanciata dal Corriere dello Sport.

Pare che tra i due sia proprio finita e che a prendere il coraggio a due mani sia stata Diletta Leotta:

“Stando alle indiscrezioni, pare che sia stata lei a mettere fine alla festa, e mandare tutti a casa senza gran finale, soprattutto Can. Il fascino macho non è bastato. Pare che Diletta non sia andata oltre l’attrazione e il coinvolgimento dei primi tempi di ogni storia. Si chiude così, per il più semplice e inattaccabile dei motivi, la relazione che in molti hanno guardato con scetticismo fin dall’inizio”

Queste le parole del direttore Roberto Alessi, che avrebbe spiegato quindi che cosa sarebbe successo tra i due.

A lasciare Can Yaman sarebbe stata Diletta Leotta perché “stufa” del “fascino macho”.

Secondo il giornalista Santo Pirrotta, invece, il motivo sarebbe stato che Diletta non avrebbe voluto conoscere la famiglia di Can Yaman ed andare con lui in Turchia.

L’indiscrezione di Santo Pirrotta, rilasciata nell’ambito del programma Ogni Mattina su Tv8, sottolineava anche le differenze tra i due.

Can, a quanto pare, è molto geloso e poco felice delle foto sensuali mostrate dalla sua fidanzata tramite i profili social.

Ci sarebbero differenze di cultura, di carattere ed anche di sensibilità che hanno portato (dopo qualche tempo) ad una inevitabile conclusione.

Bisogna andarci piano, però: il giornalista ha già sbagliato una volta annunciando la nuova frequentazione di Anna Tatangelo.

Il pettegolezzo è stato, poi, duramente smentito dalla diretta interessata.

Diletta Leotta a Striscia la notizia avrebbe smentito il tutto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Altre fonti, però, raccontano che Diletta Leotta, dopo aver ricevuto il Tapiro D’oro da Valerio Staffelli di Striscia la notizia avrebbe smentito tutto.

La conduttrice, infatti, avrebbe parlato direttamente ai microfoni di Striscia la notizia, smentendo non solo la separazione ma anche il rinvio della cerimonia.

Insomma, per ora la situazione sembra veramente confusa: tra dichiarazioni e smentite, pettegolezzi ed indagini su Instagram, per capire la verità forse dobbiamo attendere ancora qualche giorno.

Nel frattempo, il profilo di Can Yaman è ancora disattivato e nessuno sa cosa pensi davvero l’attore turco.

Cosa succederà prossimamente?