Come affronterà il suo compleanno la regina Elisabetta? Con ogni probabilità, quest’anno l’occasione sarà decisamente triste: ecco cosa succederà.

Il funerale del principe Filippo è stato sicuramente un evento decisamente solenne e molto triste.

La cerimonia, con solo trenta persone presenti, ha decisamente posto l’accento sulla solitudine della Regina Elisabetta.

Tra poco, poi, ci saranno le celebrazioni per il compleanno della monarca inglese ma, purtroppo, la situazione non sarà delle migliori.

Ecco che cosa succederà.

Regina Elisabetta, compleanno triste per lei: sarà da sola

Hanno fatto il giro del mondo le immagini della regina Elisabetta, seduta da sola nella basilica di San Giorgio a Windsor.

Il posto accanto a lei, generalmente occupato dal principe Filippo, adesso è vuoto: Filippo è venuto a mancare più di una settimana fa.

La sua morte, alla soglia dei 100 anni (li avrebbe compiuti a Giugno) ha certamente

La monarca, con un completo nero, è stata vista per la prima volta subire veramente il peso della sua età.

Secondo quanto riportano i tabloid inglesi, infatti, Elisabetta è stata vista lasciare una lettera sulla bara del marito.

Inoltre, all’uscita, la regina ha anche asciugato una lacrima fugace: in tanti anni di presenza sotto le telecamere, non era stata mai vista piangere in diretta.

Di certo, la morte del principe Filippo rappresenta un duro colpo nella vita di Elisabetta che, il prossimo 20 Aprile, compirà 95 anni.

Un compleanno piuttosto triste, però, la aspetta.

Invece della classica parata, che generalmente ha accompagnato tutti i festeggiamenti per il suo compleanno, Elisabetta sarà da sola.

Chi potrà fare visita alla regina Elisabetta? Ecco il programma

Da mesi (anzi, da quasi un anno), la regina vive “reclusa” nel suo castello, lontana dagli impegni della vita pubblica e dalla corte.

A farle compagnia, però, fino ad adesso c’era stato sempre il suo consorte, il principe Filippo.

Ora, proprio nel momento dei festeggiamenti, la Regina si troverà però “sola”.

Per ovviare alla sua condizione, quindi, è stata organizzata una sorta di “staffetta“.

A visitarla, in vari momenti della giornata ci saranno la figlia Anna insieme a Camilla (la moglie di Carlo).

Poi arriverà Sofia (contessa di Wessex) e moglie di uno dei figli di Elisabetta, Edoardo.

Kate Middleton, la futura regina, non potrà invece andare a trovare la regina attuale.

Non avendo ancora ricevuto il vaccino, infatti, la moglie di William dovrà accontentarsi di un ruolo più defilato.

Harry posticipa il ritorno da Meghan per stare con la nonna

Anche se ancora non si parla del ruolo di Harry durante il compleanno della Regina e se gli sarà permesso visitare la nonna, è chiaro ormai che l’ex principe non tornerà in America tanto presto.

Il giovane rampollo reale, salito agli onori della cronaca l’anno scorso dopo aver annunciato la rinuncia ai titoli reali, è tornato dopo un anno di lontananza per partecipare al funerale del nonno.

In molti aspettavano questo confronto con la Royal Family: in questo anno, infatti, Harry ha anche deciso di rilasciare, insieme alla moglie, un’intervista esplosiva ad Oprah Winfrey.

Le indiscrezioni sostenevano che la famiglia reale avesse chiesto ai due di aspettare che Filippo uscisse dall’ospedale ma l’intervista è andata in onda lo stesso.

Se il popolo inglese, secondo le parole di Nigel Farage, non voleva veder tornare la coppia dei Duchi del Sussex, tutti aspettavano di conoscere la reazione della famiglia di Harry.

Il principe è stato visto parlare con suo fratello William e Kate dopo il funerale ed ha ufficialmente posticipato il suo ritorno in America.

Che ci sia spazio per un riavvicinamento, specialmente dopo un evento così terribile come la morte del nonno?