In una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram, Anna Tatangelo risponde alle indiscrezioni uscite riguardo la sua vita privata.

Un messaggio scritto e condiviso sui social, grazie alle stories di Instagram, con il quale Anna Tatangelo ha deciso di rispondere alle indiscrezioni sulla sua vita privata.

La famosa cantante, infatti, ha deciso di dire la sua dopo che, nella giornata di ieri, erano iniziate a circolare voci sulla sua nuova frequentazione.

Ecco che cosa sta succedendo.

Anna Tatangelo risponde alle critiche: “Gente che parla a vanvera”

“Visto che che c’è gente che parla a vanvera senza sapere cose, ho deciso stavolta di parlare io. Partendo dal presupposto che Gigi e io non stiamo più insieme da più di un anno e, come lui ha diritto di rifarsi una vita ne ho il diritto anche io, ci tengo solo a dirvi che partirà una diffida a chiunque si permetta (intendo ovviamente i giornali) di dichiarare con tanto di virgolettati che ho rilasciato interviste sulla mia vita privata. Quando e se mi andrà di farlo, lo farò io”

Inizia così la prima delle due stories con le quali Anna Tatangelo ha deciso di affrontare le indiscrezioni riguardo la sua nuova presunta storia d’amore con il rapper napoletano Livio Cori.

Il gossip, infatti, aveva iniziato a circolare ieri grazie ad alcune dichiarazioni del giornalista di Tv8, Santo Pirrotta.

Durante la trasmissione Ogni Mattina, infatti, il ha deciso di condividere rumors che riguardano la vita privata dei due cantanti.

La notizia, ovviamente, è rimbalzata in ogni dove e deve aver decisamente infastidito Anna Tatangelo che ha deciso di replicare in maniera piuttosto chiara.

Dopo aver detto “stavolta parlo io“, infatti, la cantante ha precisato che lei non ha mai dato conferma riguardo la sua vita privata.

Non avendo rilasciato nessuna dichiarazione al riguardo, quindi, la Tatangelo ha sottolineato anche che non ci sono sue interviste da “citare”.

In ogni caso, poi, ci tiene a ricordare a tutti che ha il diritto, ovviamente, di andare avanti con la sua vita.

Il riferimento potrebbe essere diretto soprattutto agli “addetti ai lavori” che hanno trovato, nella notizia, spunti “interessanti” mettendo in contrapposizione la fine del matrimonio di Anna con Gigi D’Alessio.

In più, la Tatangelo ha deciso di precisare anche alcune delle indiscrezioni evidentemente non vere, specialmente quella riguardo al fatto che sia stato proprio l’ex marito a presentarle Livio Cori.

“Inoltre, ci tengo a precisare che conosco Livio da anni. Abbiamo fatto un Sanremo insieme ed è stato ospite ai miei live. Tra l’altro sta lavorando al mio disco quindi queste c*****e inventate di sana pianta del “Gigi le ha presentato Livio ecc” risparmiatevele.”

In chiusura, poi, Anna decide di parlare del suo rapporto con i giornali ed i giornalisti.

“Detto ciò, avete sempre parlato voi giornali di me e sono 16 anni che sento c*****e. Da quando ne avevo 18. All’epoca ero troppo piccola e troppo impaurita per dirvi quello che vi sto per dire, ma ora non me ne frega niente: fatevi i c***i vostri! Ps Quando avrò voglia di parlare di me lo farò io, per il resto fatevi una vita.”

Insomma, la risposta riguardo questa storia è arrivata, forte e chiara.

Per scoprire se e chi sia il nuovo amore di Anna Tatangelo, quindi, dovremo aspettare di saperlo dalla diretta interessata!