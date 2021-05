Stasera a Chi l’ha visto? torna a parlare Piera Maggio, madre di Denise Pipitone scomparsa 17 anni fa. Nuovi documenti inediti e telefonate ambigue della ex moglie del marito di Piera

Stasera in onda su Rai 3 alle ore 21:20 la nuova puntata di Chi l’ha visto?. Tornerà nello studio Piera Maggio, madre di Denise Pipitone.

Denise è scomparsa l’1 Settembre 2004 a Mazara del Vallo, in Sicilia, e da lì le tracce sono state perdute. Poche settimane addietro si pensava che la figlia fosse stata ritrovata. Una ragazza russa chiamata Olesya Rostova raccontò di essere stata rapita nello stesso periodo e aveva ricordi simili alle vicende accadute il 1° settembre.

Dopo l’analisi del Dna di Olesya e Denise il dubbio è stato sciolto: gli esami del sangue non hanno portato complicità tra le due ragazze. Adesso nuovi documenti sono stati rinvenuti e ci sono prove di chiamate misteriose tra l’ex moglie di Pietro Pulizzi e una signora sconosciuta. Vediamo insieme tutto nel dettaglio

Piera Maggio torna a Chi l’ha visto? per riaprire le indagini sul caso Denise Pipitone:

- Advertisement -

Stasera saranno presenti su Rai 3 la mamma Piera Maggio e l’avvocato della famiglia di Denise, Giacomo Frazzita.

Visto che adesso le tecnologie investigative sono state affinate, la madre di Denise richiede che il caso venga riaperto.

Piera vuole che le chiamate tra Anna Corona, ex moglie di Pietro, e Jessica Pulizzi, figlia di quest’ultimo, vengano riascoltate.

Anna e Jessica sono state le prime persone indagate dalla polizia quando Denise Pipitone è scomparsa.

Piera Maggio crede che riascoltando le chiamate possa uscire qualcosa di nuovo sul caso. “Denise è l’oggetto della discussione” afferma convinta Piera.

Ciò che emerge nella chiamata tra Anna Corona e Jessica Pulizzi:

Federica Sciarelli, presentatrice di Chi l’ha visto, fa riascoltare le telefonate fatte tra le due indiziate Anna e Jessica.

In questa telefonata Jessica fa intendere di star parlando del padre, ma sorge il dubbio che forse alluda alla sorellastra Denise.

Secondo le indagini fatte dai carabinieri, Jessica Pulizzi bisbigliando avrebbe detto “Mentre che camminavo mi ha visto… (inc)… le ho sorriso e mi sono fermata con lo scooter“. Sembra evidente che stia parlando di Denise visto che dà del femminile.

Ma, il perito del tribunale, la pensa diversamente. Lui nella telefonata afferma di aver sentito Jessica dire “Mi ha visto a me, dice: “Dove Denise?”. Entrato, lui mi voleva picchiare“.

Piera testimonia che la figlia sia stata rapita da qualcuno di conosciuto. Infatti Denise non dava fiducia molto facilmente e sicuramente non a persone adulte.

Denise passava le ore di gioco nella veranda senza filare i passanti che passeggiavano. “Probabilmente aveva già visto la persona che l’ha portata via” dice Piera nello studio.

L’orario di lavoro di Anna Corona e il momento della scomparsa di Denise Pipitone:

La prima cosa che hanno fatto i carabinieri il giorno della scomparsa di Denise è quella di ricostruire i movimenti dei sospettati durante l’1 Settembre a Mazara.

Sono partiti dall’orario di lavoro di Anna Corona. Essa è entrata a lavoro alle 7:15. I testimoni hanno poi affermato di aver pranzato con Anna dalle 11:30 alle 12, esattamente nell’arco di tempo in cui Denise è stata rapita.

Dopo mezzogiorno, l’unica persona che testimonia di aver visto Anna è la sua collega Francesca. Quest’ultima confida di aver lavorato con lei fino alle 15:30 e confessa però di aver timbrato lei il cartellino di Anna quando è uscita da lavoro. Quindi quando è uscita da lavoro Anna?

L’amicizia nascosta tra Anna Corona e la fidanzata del Commissario di Mazara

La notizia che ha fatto riaccendere – nuovamente – i riflettori sul caso di Denise Pipitone viene fuori una altro filone investigativo. Durante le indagini infatti viene alla luce un nuovo legame, una fitta relazione che crea scalpore: quello tra Anna Corona e Stefania, la compagna del commissario di Polizia che interrogò l’ex moglie di Piero a Mazara del Vallo qualche giorno dopo la scomparsa di Denise.

Il rapporto tra le due crea sospetto perché Anna e Stefania prima dell’1 Settembre si sono telefonate sulle 1233 volte. Dal giorno della scomparsa in poi, però, si sono fatte solamente squilli senza nessuna conversazione.

Anna Corona, nel processo di primo grado, afferma di avere con Stefania un rapporto di amicizia e che quest’ultima lavori in un’agenzia di viaggio. Stefania, dal canto suo, dice che Anna è solamente una cliente e che dopo la morte di suo padre, Anna le è stata molto vicina. Ma perché proprio dall’1 settembre i contatti tra le due sono terminati?

Quello che rende il rapporto ambiguo tra le due signore è il fatto che Stefania all’epoca stesse con il commissario capo di Mazara del Vallo. Nel settembre 2004, il consulente Genchi chiede al magistrato se un’utenza telefonica poteva essere appartenente alle forze dell’ordine. Da quel momento Stefania non ha più risposto a messaggi o telefonate di Anna.

Piera così afferma “Secondo me si vede che c’erano cose che non andavano in quel procedimento… Il teste non rispondeva alle domande dell’avvocato, le metteva in discussione.” Piera vuole giustizia dopo 17 anni di delusioni e ignoranza. La madre di Denise è stanca di questa situazione di limbo e vuole che “tutto finisca presto“.