Le Iene Show sono ormai un appuntamento ammiraglio per le reti Mediaset. Proprio oggi l’importante comunicazione del famoso collega.

A partire dall’anno prossimo il famosissimo show delle Iene che ha visto cimentarsi alla conduzione tantissimi personaggi famosi ha da poco compiuto ventiquattro anni e proprio l’anno prossimo avremo il venticinquesimo anniversario. Un quarto di secolo per il famoso show.

Lo show irriverente ha visto il susseguirsi negli anni di interviste fra le più famose del panorama del piccolo schermo, così come servizi ed indagini che hanno portato alla luce casi irrisolti e non poche polemiche.

Effettivamente bisogna dire che gli inviati delle Iene non se la passano proprio benissimo durante i loro servizi più irriverenti ed importanti. L’importante collega della coppia nella sua rubrica su DiPiù TV si è espresso su di loro ed ha comunicato quanto la Mediaset ha condiviso sullo show.

Le Iene Show, Platinette sullo show di Nicola Savino ed Alessia Marcuzzi

Mauro Coruzzi, in drag Platinette, ha commentato nella sua rubrica quanto la “Mediaset avesse scelto per l’Isola dei Famosi e per il GF VIP in modo diverso rispetto alle Iene che infatti avranno un singolo appuntamento settimanale” e non due come invece è previsto ad oggi ad esempio per l’Isola.

Non solo, il collega dei due giovani conduttori ha anche elogiato lo show ed i due stessi Nicola Savino ed Alessia Marcuzzi considerando lo show come sempre più maturo di anno in anno e con servizi sempre più pungenti ed irriverenti.

Secondo Platinette infatti lo show delle Iene, che da poco ha intervistato il famosissimo attore, nonostante porti sulle spalle il peso di quasi un quarto di secolo continua ad essere uno show molto fresco e che tratta tematiche di rilevante importanza anche per i tempi che corrono.

Lo show continua a macinare successi e gli scherzi fatti ai personaggi famosi hanno conquistato il pubblico del piccolo schermo ed anche quello social, come dimenticarsi poi dell’irriverente intervista ai Maneskin. Insomma, le Iene ogni hanno continuano a calcare le scene del successo.