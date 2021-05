Scopriamo insieme chi sarà l’eliminato di stasera dell’Isola dei Famosi su Canale 5. Chi uscirà tra Miryea, Ubaldo, Manuela e Roberto? Ecco i sondaggi

Stasera su canale 5 alle 21:45 andrà in onda la nuova puntata del reality show L’Isola dei Famosi. Come sempre condurrà Ilary Blasi accompagnata dai suoi 3 fidati opinionisti: Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi.

Vediamo insieme chi sarà l’eliminato di stasera fra Miryea Stabile, Ubaldo Lanzo, Roberto Ciufoli e Manuela Ferrara.

Ecco il sondaggio sul possibile eliminato all’Isola dei Famosi:

I naufraghi dopo un mese e mezzo sull’isola in Honduras sono provati e molto affamati. Sempre più frequenti le litigate per il cibo e per le poche mansioni svolte da qualcuno.

In questa edizione risulta evidente che le femmine diano filo da torcere agli uomini; sono forti, tenaci e hanno una grandissima lena nel lavoro di squadra e individuale.

I naufraghi sono nuovamente divisi in due gruppi: gli Arrivisti e i Primitivi. Le nomination sono state svolte affinché il naufrago di una squadra potesse votare un concorrente nel suo team.

Per gli Arrivisti, capitanati questa settimana da Matteo Diamante, il nominato è Roberto Ciufoli. Il gruppo l’ha visto ritornare il naufrago delle prime settimane: arrogante, saccente e permaloso.

Le nomination sono state tenute segrete fra i naufraghi del team degli Arrivisti. Matteo Diamante ha invece dovuto fare la nomination palese votando Manuela. Matteo vuole che Manuela tiri fuori gli attributi e smetta di puntare tutto solo sull’estetica.

Molti dei naufraghi negli Arrivisti trovano infatti Manuela fuori dal contesto, non è pronta né fisicamente né mentalmente.

Nel gruppo dei Primitivi le nomination sono state palesi. La più votata risulta Miryea, perché troppo giovane e arrivata in ritardo rispetto agli altri. La Stabile è rimasta molto ferita dai suoi compagni di squadra, ma Cerioli, il leader, confessa che per lui Miryea non meritava la nomination.

Andrea Cerioli nomina Ubaldo per sfidarlo; vuole che anche lui affronti la nomination e soprattutto è curioso di vedere come Ubaldo si comporterà durante la settimana dopo essere a rischio eliminazione.

Secondo i sondaggi lo sfavorito è Roberto Ciufolo con il 9%. Subito dopo troviamo Manuela Ferrara con il 15%, Ubaldo col 22% e infine Miryea Stabile con il 54%.

Stasera, molto probabilmente, uscirà Roberto Ciufoli, ma seguite l’Isola dei Famosi per esserne certi