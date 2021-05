Chiamami ancora amore, L’attrice Greta Scarano parla del suo personaggio nella serie tv di grande successo e spiega: “Ci somigliamo”

È un momento molto positivo per l’attrice italiana Greta Scarano: la sua recente apparizione nell’ultimo episodio del “Commissario Montalbano” l’ha fatta riscoprire dal grande pubblico, che ha apprezzato molto la sua prova. Ma non solo, l’attrice è stata protagonista anche di un’altra serie di successo, “Speravo de morì prima”, sulla vita dell’ex calciatore Francesco Totti. In questa occasione Greta ha interpretato, in maniera magistrale, la moglie dell’eterno capitano giallorosso, Ilary Blasi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti)

Un periodo di grande popolarità, quindi, che culmina con il ruolo di protagonista in “Chiamami ancora amore”, la nuova serie tv in arrivo il 3 maggio su Rai 1. L’attrice si è raccontata in un’intervista a “Nuovo Tv“, nella quale ha dato alcune anticipazioni e ha parlato del suo personaggio. “Ci somigliamo sicuramente – ha spiegato – perché diciamo quello che pensiamo in molto schietto e diretto”.

Leggi anche – Greta Scarano, chi è: età, altezza, Instagram e vita privata della famosa attrice

“Chiamami ancora amore”, Greta Scarano: “Una rinuncia fatta per amore”

- Advertisement -

“Io non avrei mai potuto rinunciare alla mia carriera per i sentimenti o per una maternità, ma mai dire mai”. Dopo aver fatto questa precisazione, Greta Scarano ha parlato del suo personaggio, Anna, che non mancherà di affascinare il pubblico di Rai 1.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Greta (@gretascarano)

Nella serie tv il personaggio rinuncia a diventare medico per amore, finendo con l’avere un rapporto conflittuale con il marito, dal quale deciderà poi di separarsi. Una sorta di rinuncia che non ha mai metabolizzato. Il suo personaggio finirà, poi, a fare l’infermiera.“Una rinuncia fatta per amore e con amore, che non ha mai metabolizzato, pur essendo una donna innamorata del suo lavoro.”

Il futuro di Greta Scarano: “ritorno alla vocazione originale”

Poi Greta Scarano confessa il suo sogno di diventare regista e di avere già qualche progetto in cantiere. Insomma, una carriera in pieno svolgimento, con la popolarità dell’attrice romana che sta aumentando apparizione dopo apparizione.

Tuttavia la bravura nel recitare di Greta eguaglia – per lo meno – la sua ambizione e confessa che: “Dopo tanti anni da attrice, mi piacerebbe anche produrre e ho un progetto da regista, la mia vocazione originaria.” Non possiamo che sperare di vederla ancora a lungo nei piccoli e grandi schermi a deliziarci con le sue interpretazioni per poi – il più lontano possibile -augurale di realizzare tutti i suoi sogni.