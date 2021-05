Isola dei Famosi, l’isola dalle mille sorprese, questa volta riserva un risvolto assolutamente shock sulla sua mamma. Tutti senza parole.

Sono giornate davvero molto complicate per la bella ex pupa. La ormai famosissima naufraga dell’Isola dei Famosi sta attraversando un periodo molto difficile per lei dovuto anche ad un forte crollo emotivo che l’ha spinta fortemente in lacrime.

La giovane è in nomination e la reazione non è stata naturalmente delle migliori siccome fin troppe volte è stata in nomination ed era naturale che non potesse aver avuto una reazione fra le più piacevoli. Miryea Stabile aveva qualcosa da dire, qualcosa che nascondeva e che voleva tirar fuori.

Infatti ad un certo punto la donna ha avuto modo di poterne parlare liberamente e dare sfogo alle sue verità nascoste. La realtà dei fatti era una ed una sola, la ex pupa è stata tradita dalla propria mamma.

Miryea Stabile parla della propria mamma e rivela una verità toccante: “Mamma mi ha pugnalato”

- Advertisement -

La bella Miryea Stabile aveva qualcosa dentro di sé ed aveva bisogno di dirlo, di parlarne con qualcuno. Purtroppo anche questo era il motivo per cui troviamo che la ex pupa continui a mostrarsi molto timida ed introversa.

“Mi sono sempre fidata della mia mamma e poi lei mi ha pugnalato alle spalle” dichiara la giovane e bellissima Stabile, che da poco ha avuto un battibecco acceso con Vera Gemma, che mostra le proprie fragilità. Questo ha permesso alla giovane di poter mostrare un suo lato molto più vero, fragile, privo di maschere.

Non solo, nel suo lungo sfogo la ragazza ha parlato anche di quanto sia stato per lei difficile reagire all’assenza del proprio padre oltre che questa “pugnalata” non meglio definita da parte della propria mamma. Il tutto ha avuto molto conseguenze per lei.

Tanti aspetti della vita privata della ex pupa ancora non sono noti e non ha avuto ancora modo di parlarne, ma tutto ciò ha generato una spirale di vicinanza nei confronti della ragazza in nomination che vive queste ore con paura ed ansia per l’essere sul punto di poter uscire.

Proprio a tal proposito se la memoria non inganna sembra che qualora la ex pupa dovesse uscire non avrebbe occasione di poter finire su un’altra isola siccome ha già utilizzato questa occasione in una volta precedente. Sarebbe un dispiacere per i fan se la giovane ci dovesse lasciare prima di poter esprimere tutta se stessa.

“Per un certo periodo non ci siamo proprio parlate. Mi manca. La mamma è sempre la mamma” dice la bella Stabile nell’appuntamento di questa sera. Un appello che la conduttrice non ha lasciato inascoltato.

La mamma della ex Pupa è infatti intervenuta in studio per una sorpresa alla propria figlia ed ha detto alla giovane di “amarla molto e che in passato ci sono state delle incomprensioni ma che loro si amano”. La mamma le ha fatto monito di non fidarsi di persone che si comportano in modo sempre diverso. “Credi sempre in te amore” sono le parole che la mamma ha dedicato alla giovane Miryea Stabile incitandola a diventare una leader. Un lieto fine di quelli meravigliosi.