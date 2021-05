Akash Kumar è uno dei più chiacchierati dell’Isola dei Famosi anche se la sua permanenza è durata davvero poco. Cosa è successo.

Il bellissimo modello di fama internazionale che di certo non è nuovo alle cronache rosa e soprattutto ai litigi sui social e nei salotti televisivi a quanto sembra ne ha combinata un’altra delle sue, ma i fan lo amano anche per questo.

Ormai non si fa altro che parlare del giovane Akash Kumar, delle sue conquiste e dei suoi litigi, nonché anche del rapporto con la bella Ilary Blasi non tutto rose e fiori. Questa volta il litigio è avvenuto con un famoso ospite quasi fisso dei salotti della d’Urso.

Il tutto sta facendo un giro enorme sui social visto che ci sono proprio dei video che lo ritraggono alle prese con una rissa quasi sfiorata, molto molto vicina.

Akash Kumar sfiora la rissa con il famoso ospite della d’Urso

- Advertisement -

L’ex concorrente della spiaggia più spiata d’Italia si trovava nella bellissima zona di Brera, cuore pulsante della movida di Milano dove si è trovato alle spalle inseguito da numerosissimi paparazzi. Il tutto fa ovviamente riferimento ad un episodio in cui è passato agli onori dei riflettori un suo presunto flirt con Antonella Fiordelisi.

Il tutto ha portato ad un degenerarsi della situazione dove sarebbe stata sfiorata la rissa tra Akash Kumar e Alex Fiumara. Quest’ ultimo ha infatti accusato Akash e si è espresso fortemente contro di lui: “Paparazzi di m***a? Cos’è questa parola? Paparazzi cosa?”. A quanto pare la situazione stava davvero per degenerare fortemente e quasi arrivare a scontri fisici.

Sembrerebbe che Akash, secondo le molteplici testimonianze web, si fosse inserito in una discussione precedente che stava avvenendo fra un altro personaggio famoso lì presente e gli stessi paparazzi. Akash Kumar si è intromesso per affrontare quest’ultimi e chiarire loro il fastidio creatosi per alcuni altri gossip.

A quanto pare però questa si tratterebbe di una situazione non del tutto chiarita e che si protrarrebbe a lungo. Vedremo quali saranno le conseguenze? O se magari i due avranno modo di chiarire? Akash Kumar oltre ad essere un tipo di ragazzo molto particolare e pronto a difendere le proprie posizioni con le unghie e con i denti anche se non poche volte si è parlato anche della capacità del giovane di chiarire e non portare il punto della situazione sempre più avanti.