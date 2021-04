Akash Kumar è in dolce compagnia ed ha una nuova fidanzata? Spunta il nome della ex di Francesco Chiofalo. Cosa si sa su di loro?

Uno sguardo penetrante e di certo non stiamo parlando di un ragazzo che si potrebbe non considerare bello come il sole. Stiamo pur sempre parlando di un modello di fama internazionale. Akash Kumar a quanto pare fa sempre più conquiste.

Bisogna dire che Akash sin dall’inizio della sua partecipazione, seppur molto breve, all’Isola dei Famosi non ha fatto altro che far parlare di sé ed è sempre sotto i riflettori per le sue conquiste amorose ed anche per alcuni dubbi su di lui.

Oggi spunta un nuovo gossip su di lui che proprio non ci aspettavamo ed è uscito fuori anche il nome di Francesco Chiofalo siccome si parlerebbe proprio di una sua famosa ex fidanzata. Ecco chi è e cosa sappiamo su di loro.

Akash Kumar si è fidanzato? Spunta il nome di Francesco Chiofalo

Il portale Whoopsee ha beccato Akash Kumar e Antonella Fiordelisi mentre si scambiavano un appassionato bacio appassionato per le strade di Milano, città dove vive sia il modello di fama internazionale che la famosa sportiva che da poco si è trasferita lì lasciando il proprio paese natale, Salerno.

Nei video e nelle foto sembra proprio che i due si siano scambiati effusioni per le strade di Milano, fra abbracci e baci. Certo che in questo periodo il modello è sempre sotto i riflettori, non si fa altro che parlare di lui. Che sia il momento del suo exploit?

Entrambi sembra siano usciti da storie d’amore davvero molto importanti per loro siccome Akash Kumar si dice sia stato fidanzato per molti anni con una donna non famosa, mentre invece Antonella Fiordelisi poche settimane fa sembra aver detto addio alla sua storia d’amore proprio con Francesco Chiofalo, meglio conosciuto come “Lenticchio”.

L’ex naufrago ha deciso di dire la sua a riguardo ed ha smentito il tutto rispondendo ad una stories su Instagram dove ha detto, così come si può vedere, che “nella foto c’era solo un bacio sulla guancia e che i due sono solamente amici“. Per poi concludere con: “Se avessi una storia con qualcuno mi mostrerei così nelle mie storie?”

E voi credete alle parole di Akash Kumar o conservate qualche dubbio a riguardo? Chissà, magari questa “amicizia” potrebbe diventare una di quelle amicizie speciali che tanto amiamo?