Quali sono i segni più estroversi dello zodiaco? Scopriamolo insieme con la classifica dei segni estroversi: ci sei anche tu tra i primi?

Arriva un momento, nella vita di ognuno, in cui scopriamo se siamo davvero persone estroverse od introverse.

Di solito, gli estroversi si riconoscono perché, per uscire di casa, usano scuse di ogni tipo ed è impossibile convincerli a fermarsi anche solo un attimo.

Se sei pronto a ritornare in piazza, se muori dalla voglia di rivedere i tuoi amici e se parleresti anche con un muro, potresti essere un vero e proprio estroverso.

Vediamo insieme la nostra classifica dell’oroscopo: ci sei anche tu tra i primi cinque?

I segni più estroversi dello zodiaco: ecco la classifica dell’oroscopo

Capita a tutti di non avere voglia, una volta ogni tanto, di non uscire di casa.

Basta feste, basta gruppi di amici: vuoi solo stare a casa sotto la coperta e guardare una serie TV con vicino il tuo gatto.

Certo, dopo mesi chiusi in casa grazie anche alla pandemia di certo tutti abbiamo voglia di festeggiare ed uscire, vero?

- Advertisement -

Bene, per te non si tratta solo di voler uscire di casa dopo mesi e mesi di restrizioni. Tu sei una di quelle persone che proprio non può fare a meno del contatto con gli altri!

Al contrario della classifica dei segni introversi (che ti abbiamo svelato qui), la nostra classifica di oggi si occuperà di “scovare” tutti i segni più estroversi dello zodiaco.

Anche se l’oroscopo non è al 100% scientifico, lo abbiamo comunque già usato per conoscere molti aspetti dei segni zodiacali.

Conosciamo i segni che sono più bravi a flirtare e qual è il motivo per cui sei single: insomma, il giorno della tua nascita ci può dire veramente tanto di te!

Scopriamo se sei uno dei segni più estroversi di tutto lo zodiaco: ecco la classifica delle prime cinque posizioni.

Leone: quinto posto

Al quinto posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno del Leone. Questo segno, infatti, ama molto trovarsi al centro dell’attenzione e nelle situazioni sociali è sempre molto presente e disinvolto!

Il Leone, però, non è un estroverso fino in fondo: ama le attenzioni, questo è vero, ma si concede veramente solo a poche persone.

Ariete: quarto posto

Chiacchieroni, pieni di voglia di conoscere, spostarsi e mettersi alla prova: i nati sotto il segno dell’Ariete sono molto estroversi!

Chi nasce sotto questo segno fatica a stare a casa e adora uscire per passare tempo con gli amici.

Spesso, poi, l’Ariete è uno di quei segni in grado di parlare anche con persone che, generalmente, sono timide ed introverse. Se avete accanto un Ariete di certo finirete per conoscere tutte le persone del locale dove vi trovate!

Sagittario: terzo posto

Sul primo gradino della nostra classifica dei segni più estroversi troviamo il Sagittario. Questo segno è in grado di farsi amici veramente tutti ed anche nelle situazione più disparate e strane!

Il Sagittario, infatti, ha un modo di fare decisamente rassicurante e piacevole e, più di tutto, ha sempre voglia di conoscere nuove persone.

Trovando tutti interessanti, il Sagittario non si perde mai un’occasione per fare una nuova esperienza: ha tantissimi amici e adora riunirli spesso!

Gemelli: secondo posto

C’è qualcuno più espansivo dei Gemelli? I nati sotto questo segno sono tra i segni più estroversi di tutto lo zodiaco.

I Gemelli, infatti, non si fanno problemi a parlare di tutto con tutti: ecco, quindi, che raccontano tutta la loro vita a perfetti sconosciuti, finendo per pentirsi sistematicamente poco dopo.

I Gemelli sono un segno che ama stare in compagnia e che, spesso, si ritrova a passare la serata anche con persone che conosce poco.

Per loro, però, non c’è problema: i Gemelli adorano mettersi in gioco ed amano le interazioni sociali!

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni più estroversi dello zodiaco

I più estroversi dello zodiaco sono i nati sotto il segno della Bilancia: ammettetelo, non potreste passare una serata in casa da soli neanche volendo!

I nati sotto il segno della Bilancia, infatti, sono molto socievoli ed odiano passare del tempo da soli.

Questo perché la Bilancia è un segno molto cerebrale che ha sempre qualcosa da dire e che legge, studia, pensa e sogna tanto.

Per la Bilancia, confrontarsi con gli altri è fondamentale e non passa minuto senza che non pensi ad uno dei suoi tanti amici.

Questo lungo periodo di quarantena per loro è stato veramente deleterio: si sono sostentati con chiamate e videochiamate, lunghi messaggi e cene appena possibile.

La Bilancia ha molto bisogno di socialità: non ignoratela!