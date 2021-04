Manuela Ferrera è una delle nuove concorrenti approdate sulle spiagge dell’Isola dei Famosi. Un dettaglio su di lei non è sfuggito.

Bella come il sole, la trentaseienne giovane modella ed influencer, ex meteorina del tg4, è sotto i riflettori del pubblico del piccolo schermo sin dal suo ingresso all’Isola dei Famosi avvenuto assieme agli ormai famosi “arrivisti”.

Nota ai salotti televisivi e non per via di un flirt con Cristiano Ronaldo e una relazione con Gonzalo Higuain, su cui ne ha dette di cotte e di crude, oggi è nel mirino del dibattito per alcune affermazioni che avrebbe fatto un suo probabile ex.

Parole che hanno fatto storcere il naso al pubblico del piccolo schermo che non ha mai visto con chiarezza tutto quanto detto dalla giovane modella. Che sia questa la verità? A tal proposito ha avuto modo di raccontare la sua proprio lui, Biagio Danelli.

Isola dei Famosi, Manuela Ferrera ha il sedere rifatto: Biagio Danelli non le manda a dire

Partiamo dal presupposto che la bella Emanuela Ferrera non si è mai del tutto espressa sui suoi ritocchini ed anzi non ha mai detto tutta la sua verità. Nulla di male siccome non c’è alcun obbligo nel dover dire se si è ricordi alla chirurgia estetica.

Nei salotti di Barbara d’Urso però ha avuto modo di prendere la parola il sempre più spesso presente ex gieffino ed ex fidanzato proprio della Ferrera, Biagio D’Anelli. Quest’ultimo ha confermato che la bella modella ha le protesi al sedere e più che mai ora sono evidenti siccome non mangiando tantissimo le stesse protesi sono più visibili.

In effetti se diamo una occhiata al video pubblicato dalla pagina ufficiale dell’Isola dei Famosi sul bagno fatto da Manuela Ferrera ed Awed si possono notare delle rientranze proprio nei pressi del sedere che risulterebbero essere poco naturali.

Biagio d’Anelli ha infatti chiarito che la bella modella ha sì fatto un impianto di protesi al sedere, ma che lo ha fatto dopo la loro relazione siccome quando stavano assieme lei non li aveva ancora.

Manuela Ferrera non ha ancora messo in chiaro nulla ed anzi quando si è aperto questo argomento sull’Isola, non sul sedere però, la bella modella ha negato di essersi rifatta gli zigomi mentre altri ritocchini sono maggiormente notabili. Insomma, fra litigi e squadrismi vari, mancavano solo i ritocchini come argomenti centrali della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.