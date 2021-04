Ecco le anticipazioni della puntata di stasera de Le Iene Show in onda su Italia 1. Gli abusi fatti al Vaticano, la crisi nell’organizzazione dei cimiteri romani e lo scherzo a Gianni Sperti.

Stasera andrà in onda su Italia 1 alle 21:20 la nuova puntata de Le Iene Show, programma basato su inchieste e servizi giornalistici fatti in modo irreverente e satirico.

Nel programma ideato da Davide Parenti, saranno presenti i due amati conduttori: Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. L’ospite speciale di stasera è Achille Lauro che si esibirà Live.

Ma vediamo insieme le anticipazione sui servizi di stasera

Lo scherzo a Gianni Sperti:

La Iena, Sebastian Gazzarini, ha ideato uno scherzo creato a pennello per il compleanno dell’opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti.

Lo scherzo inizierà con la simulazione di un incidente automobilistico. Un passante si scontrerà contro la macchina di Gianni e fingerà di avere la gamba rotta.

Il complice inizialmente vorrà denunciare l’ex ballerino, ma poi lo ricatterà per avere il suo posto come opinionista di Uomini e Donne.

Sperti, guardando il telefono, noterà di essere già su tutte le testate giornalistiche e deciderà di mediare tra la vittima e Maria de Filippi.

Maria è al corrente dello scherzo delle Iene e, ricevendo la chiamata da Gianni, rincuorerà l’opinionista e gli farà poi capire che è stato preso in trappola dal servizio delle Iene.

Le Iene, abusi tra le mura del Vaticano

Gaetano Pecoraro condurrà il servizio e tornerà a parlare degli abusi avvenuti al Vaticano tra il 2010 e il 2012.

La denuncia arriva dai “chierichetti del Papa” e ci sarà un’esclusiva intervista fatta a Kamil Jarzembowski, il ragazzo che ha denunciato per primo di essere stato abusato.

Dopo 8 anni dall’accusa ci renderà partecipe di quello che è accaduto da quel momento in poi e racconterà del processo che è ancora in corso.

Infatti Don Gabriele Martinelli e Monsignor Enrico Radice sono stati rinviati al giudizio della Giustizia Vaticana e a quello dello Stato Italiano.

Don Gabriele Martinelli è stato accusato di aver costretto il compagno di stanza di Kamil a praticargli atti sessuali subiti con violenza, mentre veniva coperto da Monsignor Enrico.

Due nuove relazioni faranno chiarezza sui fatti accaduti nel 2013 e aiuteranno nelle indagini del cast delle Iene.

Giulio Goria, la crisi nel sistema cimiteriale di Roma

Giulio Golia si trova adesso a Roma inviato dalle Iene, per illustrare al pubblico italiano il problema che avvenendo nella capitale italiana. Dopo il famoso tweet del deputato del PD, Andrea Romano, in cui scriveva “Raggi vergogna, da due mesi non riesco a seppellire mio figlio“, Giulio Golia parlerà con lui per approfondire questo problema.

Il motivo del ritardo delle sepolture e delle pratiche verrà reso noto e verrà fatta delucidazione sul motivo del collasso delle sepolture romane.