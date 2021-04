Andrea Romano sta vivendo un dramma da due mesi. La situazione dei cimiteri romani sarà analizzata stasera a Le Iene

Una vicenda davvero drammatica quella venuta alla luce pochi giorni fa. A denunciare la difficile e complicata situazione in cui versano i cimiteri di Roma ci ha pensato Andrea Romano con un tweet in cui si è scagliato contro la sindaca Virginia Raggi.

.@virginiaraggi Oggi sono 2 mesi che mio figlio Dario non è più con la sua mamma, con i suoi fratelli, con me. 2 mesi che non riusciamo a seppellirlo: Ama non dà tempi di sepoltura degni di una città civile. Anzi, non dà alcun tempo. La tua vergogna non sarà mai abbastanza grande

— Andrea Romano (@AndreaRomano9) April 22, 2021