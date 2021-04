Anna Tatangelo, bomba sexy per il nuovo singolo: “Serenata”

Anna Tatangelo è bellissima nel nuovo post di Instagram nel quale annuncia il suo nuovo singolo “Serenata”

La cantante Anna Tatangelo è una delle artiste più apprezzate del panorama musicale italiano.

Il suo debutto risale a quando era giovanissima. Non aveva ancora raggiunto la maggiore età quando vinse nella categoria “Nuove proposte” il festival di Sanremo grazie alla canzone “Doppiamente fragili” che divenne un singolo di grandissimo successo. Di lì in poi la sua carriera ha spiccato il volo, alcune sue canzoni sono diventate dei veri e propri cult. Basti pensare a “Essere una donna” oppure “Bastardo”, “Ragazza di Periferia” o la più spiritosa “Muchacha”.

La cantante ha fatto spesso parlare di sé anche sotto il fronte del gossip: la sua storia d’amore con il cantautore napoletano Gigi D’Alessio ha fatto sognare milioni di fans. Da questa love story è nato uno splendido figlio. La relazione è però terminata qualche tempo fa.

- Advertisement -

Anna continua a preparare nuovi progetti musicali e annuncia l’uscita del suo nuovo brano su Instagram, con una foto in cui appare decisamente sensuale. I suoi fans non mancano mai di dimostrarle tutto il supporto che merita quando si tratta di sostenerla in una nuova sfida professionale. Non c’è dubbio che sarà così anche nel caso dell’ultimo singolo della cantante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Anna Tatangelo, sotto la giacca niente: “Sei una dea”

Anna Tatangelo presenta il nuovo brano su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

La musicista originaria di Sora introduce il suo nuovo singolo attraverso uno scatto fotografico condiviso con i suoi 1,7 milioni di followers. Qui la cantante è ritratta mentre indossa una tutina bianca aderente in grado di porre in risalto il suo fisico perfetto. I vertiginosi tacchi scelti da Anna danno quel tocco di eleganza in più allo scatto. Un dettaglio più “piccante” poi cattura l’attenzione degli ammiratori: un parte dello slip risulta, infatti, ben visibile.

Anna annuncia il titolo del suo nuovo brano, che si chiamerà “Serenata”. In molti aspettano con ansia di sentire la nuova canzone della cantante, la quale possiede una delle voci più potenti e intonate della musica italiana.