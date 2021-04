Anna Tatangelo torna a stuzzicare i fan su Instagram. Il suo scatto “vedo-non vedo” è da impazzire ed il pubblico apprezza

Anna Tatangelo bollente come non mai. La cantante in questi giorni sta partecipando al programma di Enrico Papi “Name that tune” e sta dimostrando tutta la sua preparazione riuscendo quasi sempre ad indovinare le canzoni proposte ascoltando pochissime note.

La squadra femminile con lei si è aggiudicata anche l’ultima puntata dello show musicale. Anna ha attirato su di se l’attenzione anche per il suo outfit con cui si è presentata: body nero e pantalone largo a righe verticali, di tendenza nell’ultimo periodo.

Anna Tatangelo, l’ultimo scatto fa impazzire il web

Ma a far parlare della ex compagna di Gigi D’Alessio è stato soprattutto il suo ultimo scatto su Instagram. Anche qui presenti le righe verticali, anche se il suo fascino e la sua bellezza sono stati messi in risalto ancor di più con un gioco vedo-non vedo.

Sotto alla sua giacca con spalle larghissime la cantante, infatti, non indossava proprio nulla e i fan sono impazziti davanti a cotanta bellezza.

Tantissimi i like e i commenti dopo poche ore. Il web è letteralmente esploso e tra gli ammiratori c’è chi le ha scritto: “Elegantissima e affascinante. Una vera Dea“.

Nel frattempo la Tatangelo ha in programma tante novità per questo 2021 che dovrebbe vedere l’artista di nuovo impegnata con nuove canzoni ed anche un nuovo disco. Pochi giorni fa la cantante ha postato una foto che la ritraeva pensante e pronta a buttar giù nuovo materiale per la sua musica.

I fans non vedono l’ora: “Anna sta tornando!”.