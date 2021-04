Vuoi scoprire i lati più nascosti del tuo carattere? Apri la tua mano e fai il test del mignolo, con il quale capirai tante cose

A volte basta veramente poco per scoprire qualcosa di più sulla nostra personalità. In rete ci sono tantissimi test divertenti e semplici da fare che possono aiutarci a conoscerci in maniera più profonda.

LEGGI ANCHE: TEST: SCEGLI UNA FOGLIA E SCOPRI UN ASPETTO DELLA TUA PERSONALITÀ CHE NON CONOSCEVI

Quello che vi proponiamo oggi è legato alla conformazione delle nostre mani, o più semplicemente alla lunghezza del nostro mignolo che, a seconda della dimensione, può rivelare aspetti nascosti del nostro carattere.

- Advertisement -

Non ci credete? Provate il nostro test del mignolo e fateci sapere se siete rimasti soddisfatti dalle risposte.

Test del mignolo: osserva attentamente e scopri i risultati

Per effettuare il nostro test ci vogliono solo pochi secondi. Basta girare la vostra mano sinistra, guardarla in direzione del palmo e confrontarla con la foto qui sopra. Guardate bene se la lunghezza del vostro mignolo in relazione all’anulare corrisponde alla figura 1, alla figura 2 o alla figura 3. Poi leggete qui sotto la descrizione relativa al vostro mignolo.

FIGURA NUMERO 1

Il mignolo numero 1 rappresenta quello di una persona molto sensibile, pura e generosa. Sei sempre la prima ad offrire un consiglio o ad aiutare una persona a te vicina.

Non conosci rancore e anche se qualcuno a cui vuoi bene sparisce dalla tua vita continui ad amarla allo stesso modo. Ovviamente questi eventi ti provocheranno dolore e tristezza, ma resterai sempre una persona pronta ad accogliere una richiesta di aiuto.

LEGGI ANCHE: TEST DEL DALAI LAMA: TRE DOMANDE CHE RIVELERANNO IL TUO VERO IO

FIGURA NUMERO 2

Il mignolo numero 2 rappresenta quello di una persona riservata e timida. E’ difficile far entrare gli altri nel tuo mondo e ottenere la tua fiducia: spesso poni un muro tra te e le persone, ma quando questo muro cade allora lasci trasparire tutta la tua dolcezza.

Pecchi di poca autostima, magari anche per causa di qualche delusione passata che ha minato le tue sicurezze, ma chiudere tutte le porte significa chiudere la possibilità di essere realmente felice.

FIGURA NUMERO 3

Il mignolo numero 3 rappresenta quello di una persona carismatica e solare. Sei sempre al centro dell’attenzione e la tua positività è contagiosa. Ami viaggiare, fare nuove avventure e riesci a rallegrare anche le giornate più buie.

Nonostante questo, ogni tanto hai bisogno di stare del tempo da sola. E’ necessario per ricaricare le energie e poi ricominciare la tua vita di tutti i giorni con l’energia che ti contraddistingue.