Ascolti tv 22 aprile: Un passo dal cielo 6 stravince il duello con l’Isola dei Famosi. Ecco tutti i dati Auditel di ieri

In un momento come quello che stiamo vivendo, con la maggior parte di noi costretti a stare a casa la sera vista anche la permanenza del coprifuoco alle 22, è molto comune passare il tempo davanti alla televisione.

C’è chi preferisce un quiz, chi una serie tv, chi un film, chi un reality. E’ sempre importante scoprire i gusti degli italiani che ultimamente sembrano aver allentato un po’ la corda nei confronti dei reality.

In particolar modo, guardando i dati degli ascolti tv del 22 aprile, ci accorgiamo che ancora una volta l’Isola dei Famosi è stata sconfitta dalla concorrenza, in questo caso la fiction Rai Un passo dal cielo 6. Il programma in onda su Rai 1 ha registrato 4.952.000 telespettatori con uno share del 21,6%, mentre lo show condotto da Ilary Blasi 2.838.000 telespettatori con uno del share 16,9%.

Per quel che riguarda la prima serata questi sono i dati auditel degli altri programmi di ieri sera:

Su Rai 2 Anni 20 ha registrato 435.000 telespettatori, share 1,7%.

ha registrato 435.000 telespettatori, share 1,7%. Su Rai 3 Amore criminale , prima puntata (recensione), ha registrato 1.205.000 telespettatori, share 4,9%.

, prima puntata (recensione), ha registrato 1.205.000 telespettatori, share 4,9%. Su Italia 1 Il film Security ha registrato un netto di 1.389.000 telespettatori, share 5,6%.

ha registrato un netto di 1.389.000 telespettatori, share 5,6%. Su Rete 4 Dritto e rovescio ha registrato 1.148.000 telespettatori, share 6,1%.

ha registrato 1.148.000 telespettatori, share 6,1%. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 1.050.000 telespettatori, share 5,6%.

ha registrato 1.050.000 telespettatori, share 5,6%. Su Tv8 Il film The amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro è stato visto da 294.000 telespettatori, share 1,4%.

è stato visto da 294.000 telespettatori, share 1,4%. Su Nove Il film E io non pago ha registrato 304.000 telespettatori, share 1,3%.

Ascolti tv 22 aprile, i dati Auditel del pre-serale e del prime time

Giornata da vincitori quella del 22 aprile per la Rai che anche per quel che riguarda la fascia Prime Time ha vinto il duello con Mediaset. Il gioco di Amadeus “I soliti ignoti-Il ritorno” ha registrato 5.057.000 telespettatori con uno share del 19%, mentre su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 4.643.000 telespettatori, share 17,4%.

Nel preserale invece numeri abbastanza simili per “L’Eredità” e “Avanti un altro”, ma anche in questo caso è Rai 1 a portarsi a casa lo scettro del vincitore: 4.409.000 di telespettatori per Flavio Insinna, 3.681.000 per Paolo Bonolis.