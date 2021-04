Ascolti tv 21 aprile: vince Buongiorno mamma su Canale5 con il 18% di share. Ecco i dati Auditel della prima serata di ieri

Archiviata la serata degli ascolti tv Auditel di mercoledì 21 aprile. La giornata di ieri con i programmi del prime time è stata vinta da Canale 5 e la sua fiction, “Buongiorno Mamma”, con Raul Bova. La rete di punta Mediaset batte Rai 1 e Alberto Angela, con il suo “Ulisse – il piacere della scoperta”, che ha totalizzato 3.388.000 di spettatori e un comunque ottimo 15% di share.

Ma è il programma di Canale 5 a vincere, con “Buongiorno Mamma” che ha messo davanti al televisore 3.871.000 milioni di telespettatori con un solido share del 18%. Una vittoria non così schiacciante su Rai 1 ma comunque significativa. Gli altri programmi, invece, sono piuttosto distanziati. Terzo posto per il consueto “Chi l’ha visto”, che ha totalizzato il buon risultato di 2.388.000 spettatori e un discreto share del 10.6%.

Ascolti tv Auditel mercoledì 21 aprile: torna a vincere Canale 5. Sconfitto Alberto Angela

Ascolti in calo rispetto alle scorse puntate, anche perché il redivivo caso di Denise Pipitone si sta andando ormai esaurendo in quanto a novità. Su Rai 2 il film “Tutta colpa dell’Amore ha conquistato 1.010.000 milioni di spettatori e uno share del 4.1%. Tornando a Mediaset, Zona Bianca su Rete 4 ha messo davanti alla tv 670.000 spettatori e uno share del 3.3%.

Anche Italia 1, come di solito fa, opta per un film: ieri è stato trasmesso “Segnali dal futuro”, che ha totalizzato 955.000 spettatori e uno share comunque accettabile, con il 4.2%. Per quel che riguarda gli altri canali, “Atlantide” su La7 porta 468.000 spettatori e uno share del 2.2%. La trasmissione “Name That Tune – Indovina la Canzone” su TV8 totalizza 630.000 spettatori e uno share del 2.8%. Infine, il consueto “Accordi&Disaccordi” sul Nove porta 422.000 spettatori e uno share dell’1.7%.