Chef Rubio è un fiume in piena contro Brumotti, aggredito al Quarticciolo durante un servizio. Il pubblico sui social si divide

Chef Rubio torna a far discutere per un suo attacco diretto a Vittorio Brumotti sui social. Il cuoco romano, già protagonista in passato di varie polemiche con altri personaggi noti, si è scagliato contro l’inviato di Striscia la Notizia che è stato aggredito nella Capitale.

Brumotti, che stava documentando in un servizio lo spaccio di droga al quartiere Quarticciolo, è stato preso di mira e colpito con calci e pugni. Anche la troupe che era con lui è stata colpita dagli aggressori.

Rubio non ha gradito il servizio e l’atteggiamento di Brumotti, colpevole di alimentare solamente una “propaganda infame” in un quartiere “abbandonato dallo Stato”. Il suo tweet al veleno ha fatto il giro del web in poche ore: “Brumotti sei un infame, troppe poche te n’hanno date“.

Non sapete nulla del core immenso del Quarticciolo, voi giornalisti da strapazzo vi dovreste vergognare per la propaganda infame che riservate a chi è abbandonato dallo Stato, e resiste nonostante tutto con dignità e umanità. Brumotti sei un infame, troppe poche te n’hanno date pic.twitter.com/jYhAnfluqU — Rubio (@rubio_chef) April 20, 2021

Il tweet di Chef Rubio e le reazioni della politica

Il tweet del romano è stato ovviamente contestato da tantissimi personaggi della politica, su tutti Giorgia Meloni e Matteo Salvini che hanno condannato le parole di Chef Rubio e hanno rinnovato la loro solidarietà all’inviato di Striscia.

Il discorso, però, anche se con parole eccessive, è un altro: dov’è la politica nelle periferie? Come mai queste persone vivono nel disagio e sono costrette a lasciarsi trasportare in una vita di spaccio e criminalità?

Rubio ha risposto prontamente ai politici che lo hanno attaccato e ha rilanciato con un altro tweet polemico stamattina: “Domani me compro un ber monopattino, chiamo qualche amico mio disoccupato con la camera e me metto a gira’ per gli studi televisivi di tutta Italia cercando cocaina nelle tasche di conduttrici e conduttori. La seconda stagione sarà tutta girata in parlamento. Famo così? Ve va?”

In tanti hanno preso le parti del romano, anche se gli hanno fatto notare di dire le cose senza troppi filtri ed usando un linguaggio eccessivo.