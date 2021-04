Vittorio Brumotti ha subito una violenta aggressione al Quarticciolo. Lui e la sua troupe costretti alla “ritirata”. Le ultime

Vittorio Brumotti ancora vittima di una violenta aggressione. L’inviato di Striscia la Notizia, che ormai è diventato famoso per le sue incursioni in bicicletta nelle piazze di spaccio italiane, ha passato una giornata infernale ieri nella Capitale.

LEGGI ANCHE: STRISCIA LA NOTIZIA, GERRY SCOTTI E MICHELLE HUNZIKER MINACCIATI: “E’ SPAVENTOSO”

Mentre era intento a documentare lo spaccio di droga nel quartiere Quarticciolo a Roma molte persone che erano sul posto hanno cominciato a minacciarlo per poi partire all’attacco: calci e pugni contro di lui, la sua troupe ed il giornalista Vincenzo Rubano.

- Advertisement -

Nel video che alleghiamo qui in basso, postato sul canale Instagram “case popolari”, è possibile vedere gli ultimi momenti dell’aggressione, durante la quale è stato distrutto anche il furgone della troupe. E’ stato necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine per sedare i disordini creatisi in via Ostuni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Case Popolari (@case__popolari)

Vittorio Brumotti non molla nonostante l’aggressione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VITTORIO BRUMOTTI 100%🇮🇹🇦🇪 (@brumottistar)

Per Brumotti e company il servizio ha come sempre comportato conseguenze anche a livello fisico: lividi ed escoriazioni per il biker e anche per i suoi colleghi. Non si tratta della prima volta che l’inviato di Striscia viene aggredito sia verbalmente che fisicamente, nonostante la presenza delle telecamere.

Milano, Napoli, Roma, sono solo alcune delle città che si sono ribellate contro i suoi servizi nelle piazze di spaccio. Poi lo scorso febbraio c’è stato il caso di Brescia, da lui stesso definita “l’aggressione più violenta che abbia mai subito”.

Ma, a giudicare dalla reazione del biker, il suo intento non è quello di fermarsi qui. Dopo l’accaduto infatti Vittorio ha continuato a postare su Instagram le immagini dell’incidente al Quarticciolo, condividendo anche gli insulti e i commenti negativi che accompagnavano i video in questione.