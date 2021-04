Test: quale tra queste corone preferisci? Oggi puoi immaginare di essere un re o una regina. La tua scelta ti rivelerà il tuo futuro

Negli ultimi giorni si parla di corone a causa della morte di Philip Mountbatten, duca di Edimburgo, noto come principe Filippo di Grecia e Danimarca. Per questo oggi vi proponiamo un test molto divertente che riguarda proprio la corona. Ti diamo la possibilità di diventare un re o una regina per un minuto. Approfittane!

Il test è molto semplice e non vuole in nessun modo rappresentare alcuna ricerca scientifica. Si tratta di un semplice intrattenimento per i nostri lettori, ai quali diamo la possibilità di staccare per cinque minuti dalla routine quotidiana. In base alla scelta che farai potrai scoprire quale sarà il tuo futuro.

Devi scegliere una di queste cinque corone. Senza pensarci troppo, non è un quiz a premi. Scegli quella che ti ispira di più, usa l’istinto. Puoi scegliere tra la corona di Afrodite, quella della Triplice Dea, la corona dell’Eros e altre ancora. Una volta effettuata la scelta, scorri in basso per leggere le soluzioni e scopri qual è il profilo abbinato alla tua decisione.

- Advertisement -

Sei pronto? Adesso puoi cominciare il test di oggi.

I risultati del test: hai scelto la corona di Afrodite (1)

Sei una persona molto socievole e ami fare nuovi incontri. Sei una persona che ama la semplicità, per questo non ti serve molto per essere felice. Ti piacciono i viaggi e l’indipendenza. Il confronto con culture che non conosci ti eccita. Preferisci spendere così i tuoi soldi. Nel tuo futuro c’è sicuramente l’amore.

Hai scelto la corona dei druidi (2)

Sei una persona estremamente curiosa, a tutte le età. Ti piace scoprire sempre cose nuove e informarti su tutto. Hai un bagaglio di conoscenze molto ampio e per questo sei una persona saggia. Metti a disposizione degli altri la tua sapienza, senza essere presuntuoso. Nel tuo futuro c’è l’insegnamento e l’apprendimento.

Hai scelto The Crown of Royalty (3)

Tutti riconoscono la tua ambizione e la tua voglia di supremazia. Sei abituato a fissare degli obiettivi e a raggiungerli, anche quando l’asticella è molto alta. Ti circondi di persone come te, odi i perdenti e quelli che si piangono addosso. Hai la cultura del lavoro e per questo nel tuo futuro ci sarà molto successo.

Test: hai scelto la corone della Triplice Dea (4)

Sei una persona molto socievole. Difficilmente passi inosservato, ti piace chiacchierare con tutti, attacchi bottone anche con gli sconosciuti. A volte sei un po’ troppo ingenuo e per questo finisci per fidarti di poche persone. Metti sempre di buon umore gli altri grazie alla tua empatia. Il tuo futuro sarà pieno di connessioni importanti e di relazioni profonde.

Hai scelto la corona dell’eros (5)

Sei una persona che si dedica a più attività e, di solito, ti riesce quasi tutto bene. Devi iniziare a pensare anche a te stesso, soprattutto in amore. Non ti manca niente: sei brillante, intelligente, colto e sai fare colpo sugli altri. Devi soltanto rendertene conto, altrimenti resterai solo. Se lo farai, nel tuo futuro ci sarà sicuramente la vita di coppia.

Il test è terminato. E tu, quale corona hai scelto? La soluzione rispecchia la tua personalità? Adesso puoi anche immaginare cosa ti accadrà in futuro. Per il momento va bene così, ti aspettiamo nei prossimi giorni con altri divertenti e interessanti test. A presto!