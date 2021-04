Grave lutto per Gonzalo Higuain, è morta la madre. Aveva 64 anni, si è spenta dopo una lunga malattia. Gonzalo era molto legato a lei

Un grave lutto ha colpito l’ex calciatore di Napoli e Juventus, Gonzalo Higuain. E’ morta la madre dell’attaccante, ad appena 64 anni. La signora Nancy Zacarias si è spenta dopo una lunga malattia. Una sofferenza che ha colpito molto il calciatore, che un anno fa “fuggì” dall’Italia in lockdown per volare in Argentina vicino alla donna.

Le sue condizioni si aggravarono, ma poi cominciò a stare meglio. Tuttavia, la malattia non ha lasciato scampo alla 64enne. Grande dolore per Gonzalo e i suoi fratelli: in particolare, l’ex giocatore juventino era estremamente legato alla madre. Diversi dei suoi pochi post sui social riguardavano proprio la mamma.

Leggi anche – Manuela Ferrera e la sua storia d’amore con Higuain e svela un dettaglio shock: “A lui piacevano le z**ze”

Higuain, morta la madre Nancy a soli 64 anni

- Advertisement -

Anche nel corso delle sue interviste, l’argentino si soffermava molto spesso sulla madre e il rapporto con lei. In particolare, Gonzalo, anche nell’ultima intervista rilasciata alla “Nacion” qualche giorno fa, ha detto di rimpiangere soltanto l’aver avuto poco tempo da trascorrere con la mamma. Una vita di sacrifici per diventare un giocatore di livello mondiale, ma anche la sofferenza per essere lontano dai propri affetti.

Non a caso, la scorsa estate Higuain ha lasciato la Juventus per andare a giocare a Miami, in Florida, nella squadra dove milita anche il fratello maggiore Federico. Un modo, evidentemente, per rimanere il più possibile vicino alla mamma in quelli che sono stati i suoi ultimi mesi di vita. Inoltre, l’attaccante ha più di una volta confessato di essere stato pronto a lasciare il calcio per non allontanarsi da lei, ma proprio sua madre glielo ha fermamente proibito.