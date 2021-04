Isola dei Famosi, Miriam, la fidanzata di Gilles Rocca, avrebbe tolto le foto con lui da Instagram. La segnalazione di un utente. Il motivo

Gilles Rocca è indubbiamente uno dei protagonisti dell’Isola dei Famosi. Discusso dagli opinionisti, l’attore divide il pubblico e fino a questo momento è stato spesso protagonista di diversi scontri con gli altri concorrenti. Per non farsi mancare niente, Rocca è arrivato a discutere anche con la conduttrice Ilary Blasi. Il motivo è la prova del bacio in apnea. A Gilles toccava svolgere il gioco con Francesca Lodo, ma si è rifiutato.

Il motivo è il rispetto nei confronti della fidanzata Miriam Galanti. L’attore, noto per aver partecipato a Ballando con le Stelle e visto in diversi spot, ha così spiegato: “Non voglio fare questa cosa, perché non ne ho voglia. Nè questo né la cena a lume di candela. Voglio farlo con il mio amore. Miriam è molto intelligente e per nulla gelosa. Sono io che non ce la faccio, mi dispiace”.

Isola dei Famosi, strano gesto della fidanzata di Gilles Rocca

Ilary Blasi, piuttosto sorpresa, ha ricordato al concorrente di essere un attore, e quindi di potersi “calare” facilmente nella parte. Ma non è riuscito a convincerlo. Eppure, questo gesto di indubbio valore, non ha portato gli effetti desiderati.

Secondo la segnalazione di alcuni utenti sui social, la fidanzata di Rocca avrebbe tolto dal suo profilo Instagram tutte le foto con il compagno. L’utente Deianira Marzano, opinionista e influencer, ha pure pubblicato una “storia” nella quale dimostra come le foto della coppia siano sparite. Non è mancato un commento piuttosto piccato: “Miriam ha tolto le foto con lui e ha fatto bene”. Da capire se sia davvero così, e soprattutto la motivazione: il comportamento di Gilles Rocca, infatti, avrebbe dovuto portare all’esatto opposto…