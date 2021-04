L’Isola dei Famosi, Gilles Rocca ha sbroccato contro Ilary Blasi ma la conduttrice di certo non gliele ha mandate a dire.

L’Isola dei Famosi era diventato da tempo un palcoscenico immenso di grandi scontri con toni anche molto accesi. Questa sera lo scontro ha raggiunto un livello superiore, uno di quelli che davvero non ci si poteva aspettare.

Gilles Rocca era al centro di una discussione per non aver voluto partecipare alla sfida per ottenere la amatriciana (un piatto di pasta). La prova consisteva nel dover baciare sott’acqua la naufraga ed amica Francesca lodo nel maggior tempo possibile per poter ottenere questo “pasto per due”.

Di ritorno in Palapa, Gilles Rocca era visibilmente irritato da tutta la faccenda ed interdetto. Dal suo punto di vista era infastidito dal fatto che lo avessero ‘messo in mezzo’ in un gioco in cui lui assolutamente non voleva partecipare. Lo scontro con Ilary Blasi era inevitabile.

Isola dei Famosi, Gilles Rocca contro Ilary Blasi: lei ‘sviene’

Gilles Rocca era visibilmente arrabbiato per tutta la faccenda ed infatti ha fortemente ribadito quanto lui fosse contro quel gioco perché in quel momento “non ci stava con la testa e non riusciva a farla”.

Ilary Blasi però non le ha mandate a dire ed anzi gli ha sottolineato quanto la prova non consistesse nel dover “scalare una montagna ma bensì nel dover dare un bacio in apnea quanto più tempo possibile”.

L’attore romano però non ha retto più ed ha sbroccato dicendo alla Blasi di doversi prima recare in Honduras a prendere il suo posto e poi poter “applaudire in studio” ammettendo che sta vivendo un momento molto difficile. Insomma Gilles Rocca davvero non le ha proprio mandate a dire.

Ilary Blasi, che ai moniti non è di certo nuova, però non ha voluto assolutamente indietreggiare ed anzi ha continuato ad affermare che era una prova semplicissima e che avrebbe potuto tranquillamente farla. A maggior ragione considerando che il premio era molto ambito anche dalla stessa

Francesca Lodo. La bellissima naufraga infatti è scoppiata in lacrime, un pianto nervoso non tanto di rabbia nei confronti del compagno d’avventura, ma di delusione per non aver potuto gareggiare per un ‘piatto di pasta’.

Iconico resterà per sempre la Blasi che si è stesa a terra senza parole per le parole che Gilles Rocca ha utilizzato per giustificare il suo gesto. Ad ognuno la propria opinione sulla vicenda, insomma. Unica postilla che necessariamente bisogna evidenziare è quanto il popolo del web ed il pubblico dello show non stia apprezzando moltissimo il personaggio di Gilles Rocca.