Fai parte anche tu dei cinque segni più chiacchieroni di tutto l’oroscopo? Scopriamo insieme la classifica dei segni che non chiudono mai la bocca!

Capita a tutti di avere un amico che, poco importa quale sia la situazione sociale, apre bocca alle 9.00 di sera e la chiude (forse) intorno alle 4.00 del mattino.

Cosa dici? Potresti essere tu quella persona?

Bene, allora controlliamo insieme le prime cinque posizioni della classifica dei segni che non riescono proprio a smettere di parlare e vediamo quali sono quelli con cui te la intendi meglio.

No, no, smetti di parlare: ora tocca a noi!

I segni più chiacchieroni: ecco la classifica dell’oroscopo

Quante volte ti è capitato di andare ad un primo appuntamento e di imbatterti in una persona che non smetteva mai di parlare?

Oppure, al contrario, sei tu quello che passa la serata ad intrattenere gli altri, passando da un argomento all’altro senza mai smettere ed impedendo agli altri di intervenire?

Se la risposta a questa seconda domanda è sì, sappi che potresti essere uno dei segni più chiacchieroni dell’oroscopo, quelli che tutti gli altri vorrebbero in silenzio ma che non chiudono mai la bocca!

Anche se l’oroscopo non è quasi mai scientificamente accurato al 100%, possiamo già dire di conoscere molto bene i segni zodiacali.

Sappiamo se sei un mammone o se, semplicemente, ami smoderatamente la birra e tutto grazie al tuo segno zodiacale!

Possiamo individuare se sei un segno mattiniero o perché sei single a seconda di quando sei nato: insomma, ormai ti conosciamo bene!

Oggi vogliamo scoprire chi sono i cinque segni che chiacchierano di più tra tutti quelli dello zodiaco.

Ci sei anche tu?

Acquario: quinto posto

Un vero e proprio fiume di parole in piena: di chi parliamo? Ma dell’Acquario!

Questo segno adora parlare e, ovviamente, non disprezza una buona chiacchierata con gli amici più stretti.

L’Acquario, però, apprezza particolarmente anche parlare con gli sconosciuti per strada e riesce sempre a scambiare due chiacchiere quando è in fila al supermercato o alla posta.

Ariete: quarto posto

Il quarto posto della nostra classifica se lo guadagnano tutti i nati sotto il segno dell’Ariete. Questo segno, infatti, parla veramente tanto!

Il motivo è legato soprattutto al suo imbarazzo: quando ti conosce poco, infatti, l’Ariete parla in continuazione!

Questo segno ha sempre paura di fare una brutta figura e per questo parla veramente molto. Se incontri un Ariete saprai subito tutto di lui: è il suo modo per metterti a tuo agio!

Sagittario: terzo posto

Non c’ possibilità di stare in silenzio: se c’è un Sagittario nei paraggi avrai sempre le orecchie in fiamme!

Questo è un segno veramente genuino e socievole che adora fare nuove conoscenze.

Qual è il modo migliore per conoscersi? Ma parlando, ovviamente!

Con il Sagittario, quindi, non ci saranno mai momenti imbarazzanti: è curiosissimo e gentile e non vede l’ora di conoscerti meglio!

Leone: secondo posto

Al secondo posto troviamo tutti i nati sotto il segno del Leone.

Il Leone adora parlare (soprattutto di sé) e, una volta passata una prima timidezza diventa immediatamente il più chiacchierone della festa.

Questo segno adora attirare le attenzioni su di sé ed è capace di parlare per ore di fila dei suoi interessi.

Il Leone sa coinvolgere tutti ed ispira negli altri, spesso e volentieri, la stessa frenesia che muove lui stesso.

Inoltre è meglio non litigarci mai: il Leone è in grado di non chiudere bocca riguardo alla polemica per giorni e giorni!

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni più chiacchieroni

I più chiacchieroni dello zodiaco sono proprio loro: i nati sotto il segno della Bilancia! Questo segno adora il suono della sua voce e delle sue risate e di certo non si fa pregare per elargire sia l’uno che le altre!

La Bilancia, infatti, è un segno che ha molti interessi e a cui piace parlare di tutto: in più, ha sempre voglia di imparare e si confronta spesso con le altre persone.

Certo, a volte le sommerge di chiacchiere anche quando non sa di cosa si stia parlando ma è tutto fatto in buona fede!

Impossibile passare un minuto di silenzio quando c’è una Bilancia nelle vicinanze: risate, balli, canti, monologhi inventati, poesie.

Vi racconterà tutto di sé se solo darete alla Bilancia anche un minimo appiglio: è veramente un segno che ama parlare!