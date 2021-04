Daniele De Rossi è uscito dall’ospedale dopo 37 giorni di calvario. Ecco la reazione della moglie Sarah Felberbaum quando l’ha visto

Daniele De Rossi è finalmente uscito dall’ospedale, dove era ricoverato da 37 giorni a causa della positività al Covid-19. In questo mese abbondante, l’ex calciatore della Roma è rimasto sempre in isolamento e non ha potuto mai incontrare nessuno, nemmeno sua moglie Sarah Felberbaum. Il loro incontro dopo questa separazione forzata è stato immortalato e postato sulla pagina ufficiale Instagram di lei.

Le lacrime di Sarah Felberbaum hanno immediatamente commosso il web. Il suo post, nel quale abbraccia il marito e fa intravedere qualche lacrima, ha ottenuto subito decine di migliaia di like. L’attrice quarantunenne ha potuto riabbracciare suo marito all’uscita dall’ospedale Spallanzani di Roma, dove era ricoverato da 37 giorni. È probabile che De Rossi avesse contratto il virus durante un ritiro in nazionale.

Vediamo nel dettaglio cosa ha scritto Sarah Felberbaum su Instagram e perché questo post è diventato virale nel giro di pochissime ore.

- Advertisement -

Ti potrebbe interessare anche – Napoli, De Laurentiis “cinguetta” felice: messaggio per Gattuso?

Sarah Felberbaum, le sue lacrime per Daniele De Rossi: “37 giorni dopo”

“37 giorni dopo”. Un post di tre parole che però dice tanto. Un abbraccio e un pianto che sottolinea il legame tra Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum, separati per oltre un mese dal Covid-19. Daniele De Rossi, infatti, è rimasto in isolamento all’ospedale Spallanzani durante tutti questi giorni. Le sue condizioni, almeno inizialmente, hanno anche fatto preoccupare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sarah Felberbaum (@sarahfelberbaum)

Il campione del mondo del 2006, infatti, oltre al coronavirus, ha contratto anche una polmonite che gli ha creato diversi problemi. Daniele De Rossi è uno dei tanti tesserati della nazionale risultati positivi dopo l’ultimo ritiro, avvenuto nel mese di marzo. L’ex “capitan futuro” è uno degli assistenti del commissario tecnico Roberto Mancini. Ha debuttato in queste vesti proprio un mese fa.

La commozione di Sarah è dovuta anche allo spavento che la coppia ha dovuto affrontare. È stato lo stesso De Rossi a raccontare la sua esperienza all’ospedale, ricoverato a causa di una polmonite bilaterale. L’ex calciatore giallorosso ha dichiarato di aver fatto un controllo medico perché sentiva tutto ovattato e faceva fatica a mantenersi in piedi. A quel punto ha scoperto la positività al Covid-19.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sarah Felberbaum (@sarahfelberbaum)

Ma il Covid-19 non è stato l’unico problema in questi 37 lunghissimi giorni: “Ho avuto molta paura, sono venuto allo Spallanzani per una polmonite interstiziale bilaterale. All’inizio non era ad un livello altissimo, però c’era ed era meglio se non ce l’avessi avuta. Mi è stato detto che se non fossi venuto… Non è una polmonite ad uno stadio avanzato, ma non si può curare da casa”. Queste le parole di De Rossi pronunciate soltanto qualche giorno fa.

Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum sono sposati dal 2015. Hanno due figli, Olivia e Noah. L’ex capitano della Roma ha anche un’altra figlia, Gaia, nata dal suo primo matrimonio con Tamara Pisnoli. Questo matrimonio è iniziato nel 2006 ed è terminato nel 2009.