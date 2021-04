Test: il cibo non serve soltanto a sostentarci, ma anche a scoprire che tipo di amante possiamo essere. Sei pronto per iniziare il test?

Per molte persone mangiare non è semplicemente un’azione che serve al sostentamento del proprio corpo. È una vera e propria esperienza che unisce tutti i nostri sensi. Per alcuni, mangiare è come fare l’amore con il proprio corpo; nutrirsi significa prendersi cura del fisico. Non tutti, ovviamente, mangiano allo stesso modo.

Il test che vi proponiamo oggi si occupa proprio del cibo. Non si tratta, però, di un percorso gastronomico all’interno del nostro paese. Non vogliamo farvi scoprire nuove ricette o nuovi modi per cucinare un piatto. Oggi vi proponiamo un test in grado di farvi comprendere che tipo di amante siete.

Come? In base a ciò che preferite mangiare. Ovviamente, il test non ha alcun valore scientifico ed è soltanto un modo per intrattenere i nostri lettori. Vogliamo farvi divertire per qualche minuto e farvi distrarre dalla routine quotidiana. Magari scoprendo qualcosa di nuovo. Non dovete fare altro che scegliere una delle opzioni e poi scorrere in basso alla ricerca delle soluzioni.

Scegli cosa vuoi mangiare e scopri che tipo di amante sei

Adesso sei pronto per iniziare il test. Avrai alcune proposte e dovrai scegliere una delle opzioni. Senza pensarci troppo, usa l’istinto. Scegli il cibo che preferiresti mangiare. Ti saranno proposte pietanze di ogni genere. Ti consigliamo di segnare le risposte e poi consultare le soluzioni. Così potrai scoprire che tipo di amante sei.

Scegli un frutto: quale mangeresti tra questi?

Una mela;

Una papaia;

Una fragola.

Scegli una verdura: quale preferisci?

Un asparago;

Una carota;

Dei broccoli.

Scegli una bevanda alcolica:

Rum e coca cola;

Birra;

Cocktail.

Scegli un antipasto tra questi:

Un’insalata con formaggio di capra e anatra con salsa agli agrumi;

Verdure gratinate;

Bastoncini croccanti di formaggio con ketchup.

Scegli una di queste portate:

Quaglia su un letto di ribes e funghi;

Uno spiedino di pollo alla griglia, servito su un letto di riso e salsa all’ananas;

Pasta al pomodoro con basilico fresco e parmigiano grattugiato.

Scegli una portata di pesce:

Gamberetti alla piastra;

Aragosta;

Ostriche fresche con succo di limone e sale.

Scegli uno di questi dessert:

Una torta;

Un tiramisù;

Una fonduta di cioccolato.

Scegli una destinazione culinaria:

California;

Italia;

India.

Scegli un’esperienza di gusto:

Tu, io e un intero frigorifero;

Mangiare è già un’esperienza;

Champagne, fragole e panna montata.

Mangiare per te è:

Un bisogno vitale;

Una scoperta;

Un piacere.

I risultati del test

Se hai dato più risposte A: sei passivo e romantico

In amore sei una persona passiva e romantica. Non sei uno che prende l’iniziativa ma preferisci essere sorpreso dal tuo partner. Sei alla ricerca di una relazione felice più che una relazione passionale. I sentimenti dell’anima per te contano più del contatto fisico. Chi vuole conquistarti deve avere grandi doti dialettiche.

Fai l’amore con una persona solo se ne sei veramente innamorato. Ti piace condividere sentimenti e vai oltre l’attrazione fisica. Questo non vuol dire che tu non abbia esigenze fisiche. Se sei innamorato, desideri molto il tuo partner. Semplicemente non ti piace farti trasportare troppo. Una relazione stabile va di pari passo con una vita sessuale attiva. Non sei il tipo da una notte di passione e basta.

Se hai dato più risposte B: sei molto estroverso e appassionato

Sei la classica persona che si innamora al primo sguardo, sei attratto dal colpo di fulmine. Il problema è che poi corri troppo e finisci per bruciare le tappe. Hai una passione travolgente ma non dura molto: sei un fuoco di paglia. La sessualità per te gioca un ruolo fondamentale nella tua vita. Prima di iniziare una relazione, provi sempre a capire se il tuo partner è allineato con te.

Raramente esce fuori il tuo romanticismo quando corteggi una persona. Preferisci buttarla sull’ironia perché sei simpatico e metti tutti di buon umore. Sei un intrattenitore nato e per questo sei molto apprezzato da chi ti sta intorno.

Sei hai dato più risposte C: sei sensuale

Sei una di quelle persone che riescono a distinguere la sensualità dalla sessualità. Sei attratto dall’atto fisico più che dalla passione. Entrare in contatto intimo con il tuo partner è la cosa più bella, quella che pensi subito quando conosci qualcuno che ti attira. Infatti, provi subito a sondare il terreno per capire se dall’altra parte c’è una persona che sia sulla tua stessa lunghezza d’onda.

Sei molto fantasioso quando sei con il tuo partner. Hai però un problema importante: difficilmente le tue storie durano nel tempo. La tua affettuosità, all’inizio, raggiunge livelli altissimi. Col tempo tende a calare di intensità. Non ami che venga messa in discussione la tua libertà; se accade, chiudi ogni tipo di rapporto.

Non punti a stare con il tuo partner e nemmeno pensi a creare un futuro insieme. Hai bisogno di cercare una persona con la quale condividere la tua passione. Entri ed esci dalle tue relazioni in maniera talmente veloce da andare in totale confusione. Più di una volta hai chiamato il tuo partner con un altro nome. Capita!

Il test è terminato. E tu, quali risposte hai dato? Hai scoperto qualcosa in più su di te? Se così fosse, sappi che ci saranno altri test molto divertenti come questo nei prossimi giorni. A presto.