L’Isola dei Famosi ha ospitato questa sera una amica molto stretta di Vera Gemma, Asia Argento, che si è espressa su Francesca Lodo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Di scontri all’Isola dei Famosi di certo ce ne sono stati già tanti, ma a quanto pare mai abbastanza. Non è facile naturalmente stare sulle spiagge più spiate d’Italia e dover “sopravvivere” in uno dei reality più difficili in assoluto.

Questa sera all’Isola dei Famosi la bella conduttrice romana, Ilary Blasi, ha voluto ospitare in studio la migliore amica di Vera Gemma e la figlia di Fariba Tehrani che sono al televoto e rischiano di uscire definitivamente.

- Advertisement -

Asia Argento e Giulia Salemi sono quindi subito entrate nella dinamica del gioco e dallo studio hanno espresso la propria opinione su entrambe le donne in nomination. La figlia di Dario Argento ha messo in chiaro alcune cose per lei molto importanti.

Isola dei Famosi, Asia Argento contro Francesca Lodo difende Vera Gemma

Questa sera l’Isola dei Famosi ha avuto un nome molto importante, Asia Argento, che proprio non le ha mandate a dire ed anzi si è espressa in modo molto chiaro sul rapporto che c’è fra Vera Gemma, a rischio eliminazione con Fariba Tehrani, e la stessa Francesca Lodo.

In primis la figlia di Dario Argento ha espresso la propria in modo molto netto: “Sono molto stupita da Vera perché sta mantenendo una fermezza che io non riesco ad avere. Francesca ha sbroccato. Io se quella (riferendosi proprio a Francesca Lodo) mi sbroccava così non so se avrei mantenuto quella fermezza. Ha urlato di dover parlare e poi non si è espressa nemmeno bene. Quindi…“.

Insomma, ad Asia Argento si può dire che non le sia proprio simpaticissima Francesca Lodo e soprattutto il modo con cui si è espressa nei confronti della sua amica Vera Gemma.

In conclusione, incalzata da Tommaso Zorzi, la bella show girl e attrice ha sottolineato quanto bisogni aver paura di Vera Gemma. “E’ una vincente, una leader, per questo vogliono farla fuori” conclude.

Tommaso Zorzi: “Io avrei paura di Vera Gemma”

Asia Argento “Fanno bene perché lei è una vincente…una leader”

È stata eliminata solo già tre volte. End.#isola #isoladeifamosi2021 #isoladeifamosi — Tea (@Tea_Fei) April 26, 2021

Una volta, per conquistarmi, uno mi ha detto che assomiglio ad Asia Argento. A distanza di più di un anno, non so ancora come prenderla#tommasozorzi pic.twitter.com/IHYnjBKvkp — Isterika Vicenza (@SarcasticBitc) April 26, 2021