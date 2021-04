L’Isola dei Famosi è diventato un momento speciale ed emotivamente molto importante per la cantante Iva Zanicchi che si è lasciata ad un ricordo commosso.

Sono stati questi giorni molto particolari per la leggenda della musica leggera italiana, Iva Zanicchi, che purtroppo è stata colpita, assieme a tutti noi, da questo lutto molto importante che ha segnato la musica italiana per sempre.

Questa sera ha deciso di prendersi un momento della diretta per poter commemorare la propria amica, nonché grande e stimata collega ed amica, che purtroppo ci ha lasciati questa settimana.

Proprio per queste ragioni la bella conduttrice Ilary Blasi ha concesso alla Zanicchi di poter fermare per giusto due secondi la trasmissione e poter spendere due parole per lei. Mancherà a tutti noi tanto quanto a lei.

Iva Zanicchi ricorda Milva all’Isola dei Famosi: scoppia la polemica sul web

“Vorrei un applauso per Milva, scusami ma era doveroso” dice la cantante italiana dalla lunghissima carriera che ha deciso di prendersi due minuti dello show nel ricordo della leggendaria Milva che ci ha lasciati ad 81 anni e la ferita nel mondo della musica è ancora troppo fresca.

Fin qui tutto assolutamente dovuto ed importante visto che parliamo del ricordo di una artista leggendaria che ha accompagnato generazioni e generazioni di fan. Agli utenti della rete però non è passata inosservata la mancata accortezza della conduttrice che ha liquidato il tutto in un non nulla chiedendo subito a Tommaso Zorzi alcune cose sul programma.

Il ricordo di Milva per molti è durato troppo poco, infatti gli utenti della rete si sono scatenati contro la conduttrice ed il programma e ne è nata una accesa polemica e sono state usate anche parole forti nei confronti di Ilary stessa colpevole di aver aspettato la semplice scelta di una naufraga per ben quindici minuti e “poi non hai regalato cinque secondi per ricordare Milva” . Eccone alcuni.

Cara Ilary, siamo stati quindici minuti ad aspettare Francesca che cacciasse fuori due nomi e poi non hai regalato 5 secondi per ricordare Milva, attraverso il saluto di Iva Zanicchi. Mi spiace ma ti ho trovato imbarazzante e molto deludente. Vergogna! #isola @tommaso_zorzi — RMvoice (@RMvoice1) April 26, 2021

Era meglio non ricordare Milva che ricordarla in questo modo con Iva liquidata da Ilary nel modo più maleducato possibile.

Ma bleah.#isola — Turi 🚬 (@missbuonanotte) April 26, 2021

Non sarà il contesto adatto, Milva e #Isola sono come zucchero e sale, ma un applauso, un momento di pensiero, sarebbe stato doveroso ed elegante.

È mancata Milva.

Milva. — Marco (@Ilsuperbo89) April 26, 2021

Ilary sempre cafona che passa dalla frase di IVA dedicata a Milva .. a “Tommaso chi tifi tra ..” #isola — Irie (@likeirisheyes) April 26, 2021

Milva se ne è andata la notizia mi ha colpita profondamente. L’ultima volta che l’ho chiamata non mi parlava ma mi faceva vedere che sfogliava il mio album. Due giorni fa sembrava fosse ancora normale, se normale era la vita che faceva pic.twitter.com/uAs4BcJNh0 — Ornella Vanoni (@OrnellaVanoni) April 24, 2021