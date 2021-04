Grave lutto per l’attore Gabriel Garko, morto il padre: “Fai buon viaggio”, il suo messaggio di addio sui social

Grave lutto per Gabriel Garko: è morto suo padre. La notizia è arrivata direttamente dall’attore originario di Torino con un messaggio sul suo account Instagram ufficiale. “Ciao papà”, ha scritto Garko salutando il papà e pubblicando una foto che ritrae l’uomo da giovane.

Sotto al post tantissimi messaggi di solidarietà e affetto per l’attore, che con questa foto ha dimostrato la grande somiglianza con il genitore. Claudio Oliviero, questo il nome del padre di Garko, era un pasticciere in pensione e da tempo combatteva contro una brutta malattia. “Purtroppo non sta bene”, aveva confidato lo stesso Gabriel nel corso di una recente intervista.

Gabriel Garko in lutto: i messaggi d’affetto sui social

In quell’occasione l’attore aveva sottolineato la sua difficoltà nel sopportare lo stress “mediatico” conseguente al suo famoso “coming out”, quando ha confessato la sua omosessualità, confermando di aver avuto alcune “love story” di facciata. La famiglia di Gabriel, come lui stesso ha raccontato, lo ha sempre sostenuto, anche se la sua omosessualità era nota solo a loro e ad alcuni amici più cari. “I miei genitori sono stati meravigliosi – ha raccontato – non mi hanno mai giudicato. Anzi, mi hanno sempre aiutato e coperto”.

Inoltre Garko confessò anche che il lavoro di attore non fu mai molto apprezzato dalla madre, che lo ha comunque sempre sostenuto. Tanti i messaggi d’affetto per l’attore, tra questi quello della sua amica Eva Grimaldi, con la quale ha “vissuto” una delle sue finte storie d’amore. Altro messaggio di Adua Del Vesco, alias Rosalinda Cannavò (altra partner fittizia), e di Asia Argento.